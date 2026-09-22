“Mos ia humbni durimin popullit”, deputetja e PDK-së reagon pas aktgjykimit të Hagës: “Edhe sa do të presim për veprime konkrete?”
Deputetja e PDK-së, Sala Jashari, reagoi në Facebook pas aktgjykimit të Hagës, duke kërkuar veprime konkrete nga institucionet: "Mos ia humbni durimin popullit".
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Sala Jashari, ka reaguar ashpër në Facebook ndaj mungesës së veprimeve konkrete pas aktgjykimit të fajësisë të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-liderëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke pyetur publikisht se sa peshon ndërgjegjja kombëtare dhe sa do të pritet ende.
«Sa peshon ndërgjegjja kombëtare? Edhe sa do të presim për veprime konkrete? Çfarë tjetër duhet të ndodhë që institucionet të zgjohen, përveçse të ushqejmë përçarjen dhe urrejtjen vëllazërore? Mos ia humbni durimin popullit», ka shkruar Jashari në reagimin e saj të publikuar në rrjetet sociale.
Reagimi i saj vjen në një moment kur politika dhe opinioni publik në Kosovë kanë reaguar për ditë me radhë pas aktgjykimit të Hagës: nga protestat e natës «Jo në emrin tim» që po mbahen në Prishtinë, te propozimi i PDK-së për ndryshimin e Ligjit për Gjykatën Speciale, ndërsa partitë politike presin edhe vendimin e Gjykatës Kushtetuese.
Jashari kërkoi nga institucionet që të lënë mënjanë përçarjet e brendshme dhe të veprojnë konkretisht në mbrojtje të figurës së luftës së UÇK-së, duke theksuar se pritja dhe heshtja nuk i shërbejnë askujt përveç atyre që duan ta dëmtojnë Kosovën.
Burimi: Klan Kosova
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.