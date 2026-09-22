Kafe turke tradicionale — receta autentike me shkumë, gatuar në xhezve
Pija më e famshme e kuzhinës osmane: kafe e trashë dhe aromatike me shkumë të bollshme, gatuar ngadalë në xhezve bakri, e servirur tradicionalisht me llokum dhe një gotë ujë.
PËRBËRËSIT (për 2 filxhanë):
- 2 filxhanë ujë të ftohtë (filxhani i vogël i kafesë, rreth 60 ml secili)
- 2 lugë çaji plot me kafe turke të bluar imët (arabica e bluar si pluhur)
- Sheqer sipas dëshirës:
- sade — pa sheqer
- az şekerli — pak sheqer (gjysmë lugë çaji për filxhan)
- orta — mesatare (1 lugë çaji për filxhan)
- çok şekerli — shumë e ëmbël (2 lugë çaji për filxhan)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në xhezve (ibriku i vogël prej bakri) hidhni ujin e ftohtë dhe sheqerin; përziejini mirë derisa sheqeri të tretet.
- Shtoni kafen e bluar imët, përziejeni butësisht një herë dhe vendoseni xhezven në zjarr të ulët.
- Lëreni të ngrohet ngadalë pa e përzier më — shkuma do të formohet vetë në sipërfaqe. Kjo zgjat 4–6 minuta.
- Kur shkuma të fillojë të ngrihet dhe kafeja t’i afrohet pikës së vlimit (por PA zier!), hiqeni nga zjarri.
- Shpërndani shkumën me lugë në të dy filxhanët, pastaj kthejeni xhezven në zjarr edhe për 10–15 sekonda.
- Hidhni me kujdes kafenë në filxhanë, duke e derdhur ngadalë nga buza e xhezves. Lëreni 1 minutë që llumi të bjerë në fund, pastaj servojeni.
KOHA DHE PORCIONET:
- Koha e përgatitjes: 2 minuta | Koha e gatimit: 5–7 minuta | Porcionet: 2 filxhanë
KËSHILLA:
- Kurrë mos e lini kafenë të vlojë plotësisht — vlimi shkatërron shkumën, shenja dalluese e kafesë së mirë turke.
- Përdorni gjithmonë ujë të ftohtë në fillim; uji i ngrohtë nuk prodhon shkumë.
- Tradicionalisht serviret me një gotë ujë të ftohtë dhe një copë llokum.
Tema: kafe turke kuzhina turke pije xhezve
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