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Pije

Kafe turke tradicionale — receta autentike me shkumë, gatuar në xhezve

Pija më e famshme e kuzhinës osmane: kafe e trashë dhe aromatike me shkumë të bollshme, gatuar ngadalë në xhezve bakri, e servirur tradicionalisht me llokum dhe një gotë ujë.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (për 2 filxhanë):

  • 2 filxhanë ujë të ftohtë (filxhani i vogël i kafesë, rreth 60 ml secili)
  • 2 lugë çaji plot me kafe turke të bluar imët (arabica e bluar si pluhur)
  • Sheqer sipas dëshirës:
    • sade — pa sheqer
    • az şekerli — pak sheqer (gjysmë lugë çaji për filxhan)
    • orta — mesatare (1 lugë çaji për filxhan)
    • çok şekerli — shumë e ëmbël (2 lugë çaji për filxhan)

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Në xhezve (ibriku i vogël prej bakri) hidhni ujin e ftohtë dhe sheqerin; përziejini mirë derisa sheqeri të tretet.
  2. Shtoni kafen e bluar imët, përziejeni butësisht një herë dhe vendoseni xhezven në zjarr të ulët.
  3. Lëreni të ngrohet ngadalë pa e përzier më — shkuma do të formohet vetë në sipërfaqe. Kjo zgjat 4–6 minuta.
  4. Kur shkuma të fillojë të ngrihet dhe kafeja t’i afrohet pikës së vlimit (por PA zier!), hiqeni nga zjarri.
  5. Shpërndani shkumën me lugë në të dy filxhanët, pastaj kthejeni xhezven në zjarr edhe për 10–15 sekonda.
  6. Hidhni me kujdes kafenë në filxhanë, duke e derdhur ngadalë nga buza e xhezves. Lëreni 1 minutë që llumi të bjerë në fund, pastaj servojeni.

KOHA DHE PORCIONET:

  • Koha e përgatitjes: 2 minuta | Koha e gatimit: 5–7 minuta | Porcionet: 2 filxhanë

KËSHILLA:

  • Kurrë mos e lini kafenë të vlojë plotësisht — vlimi shkatërron shkumën, shenja dalluese e kafesë së mirë turke.
  • Përdorni gjithmonë ujë të ftohtë në fillim; uji i ngrohtë nuk prodhon shkumë.
  • Tradicionalisht serviret me një gotë ujë të ftohtë dhe një copë llokum.

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