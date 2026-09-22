Një Matthew Stafford ngjitet në vendin e gjashtë në renditjen e pasimeve për touchdown të të gjitha kohërave
Quarterbacki i Los Angeles Rams, Matthew Stafford, realizoi një mbrëmje të fortë duke hedhur katër pasime për touchdown, një performancë që e ngjiti në vendin e gjashtë të historisë për pasimet për touchdown.
Siç raporton nfl, në tremujorin e tretë Davante Adams priti pasimin e 426-të të karrierës së Stafford, duke e kaluar Philip Rivers në renditje. Kjo arritje erdhi pas një nate të pazakontë në hapjen e sezonit kundër San Francisco 49ers, ku ai nuk kishte pasur pasime për touchdown; Stafford, i cili sezonin e kaluar udhëhoqi ligën me 46 pasime për touchdown, u rikthye me një paraqitje të mirë.
Me të katër pasimet e fundit, Stafford përfundoi ndeshjen me 427 pasime për touchdown në karrierë, dhe tani renditet pas Tom Brady (649), Drew Brees (571), Peyton Manning (539), Aaron Rodgers (528) dhe Brett Favre (508). Dy pasimet e para të tij në këtë ndeshje shkuan te Adams dhe te Kyren Williams; pasimi 10-jardësh te Williams ishte i 143-ti për Stafford me Rams, duke e kaluar Jim Everett (142) dhe duke e lënë vetëm pas Roman Gabriel (154) në historikun e klubit. Gjatë fundit të ndeshjes ai shënoi edhe pasimin e katërt, të pritur nga Terrance Ferguson, që e çoi totalin e tij në 427.
Nëse Stafford dëshiron të arrijë në shifrën 500 pasimesh për touchdown, do t’i nevojitej të luante edhe përtej sezonit 2026; për tani, ngjitja e tij në renditje forcon argumentet për një vend në Hall of Fame. Sipas nfl, kjo rrit mundësitë e tij si kandidat për një vend në Canton dhe vërteton vazhdimësinë e karrierës së tij në nivele të larta.
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