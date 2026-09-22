☁️
Tiranë 18°C · Vranët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▲1.49%
DOW 52,049 ▲0.71%
NASDAQ 27,122 ▲2.26%
NAFTA 93.14 ▲0.83%
ARI 4,384 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $85,484 ▲ +4.89% ETH $2,734 ▲ +2.5% XRP $1.5133 ▲ +6.33% SOL $116.6500 ▲ +4.41%
S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 93.14 ▲0.83 % ARI 4,384 ▲0 % S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 93.14 ▲0.83 % ARI 4,384 ▲0 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Rams mposhtin Giants 28-6 në ‘Monday Night Football’ — çfarë nxorëm nga ndeshja Ministri i Jashtëm iranian Araghchi bisedon me Guterres-in pas mbërritjes në Nju Jork për Asamblenë e OKB-së Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nis sulme ajrore intensive ndaj pozicioneve të Huthi-t në perëndim të Taizit Senatori amerikan Mark Warner akuzon Trump-in: lufta me Iranin u ka kushtuar amerikanëve 100 miliardë dollarë shtesë për karburante Ministrat e Jashtëm të G7-së i kërkojnë Iranit t’i japë fund mbështetjes ushtarake për Huthi-t: “model i rrezikshëm përshkallëzimi”
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Rubio takohet me kryeministrin irakian al-Zaidi në Nju Jork: çarmatimi i grupeve të armatosura deri në janar 2027

· 1 min lexim

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio u takua të hënën në Nju Jork me kryeministrin e Irakut Ali al-Zaidi, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, për të diskutuar çarmatimin e grupeve të armatosura në Irak, raporton Al Jazeera.

Sipas një deklarate të Departamentit amerikan të Shtetit, Rubio dhe al-Zaidi ranë dakord “për rëndësinë që Iraku të çmontojë milicitë terroriste, të parandalojë Iranin të riarmatosë grupet proksi dhe të sigurojë sovranitetin e Irakut”.

Al-Zaidi tha më herët të hënën se afati për çarmatimin e fraksioneve të armatosura është shtyrë në janar 2027. Lajmi vjen pas raportimeve se Bagdadi po ushtron presion mbi grupet e armatosura të lidhura me Iranin për t’i çarmatosur, në kuadër të përpjekjeve për të mbajtur Irakun jashtë përshkallëzimit të mëtejshëm rajonal.

Takimi zhvillohet në një moment kur Uashingtoni po përpiqet të kufizojë ndikimin iranian në Irak, ndërsa lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e shtatë dhe ka përfshirë sulme ndaj bazave amerikane në disa vende të rajonit, përfshirë Irakun.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu