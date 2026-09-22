Rubio takohet me kryeministrin irakian al-Zaidi në Nju Jork: çarmatimi i grupeve të armatosura deri në janar 2027
Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio u takua të hënën në Nju Jork me kryeministrin e Irakut Ali al-Zaidi, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, për të diskutuar çarmatimin e grupeve të armatosura në Irak, raporton Al Jazeera.
Sipas një deklarate të Departamentit amerikan të Shtetit, Rubio dhe al-Zaidi ranë dakord “për rëndësinë që Iraku të çmontojë milicitë terroriste, të parandalojë Iranin të riarmatosë grupet proksi dhe të sigurojë sovranitetin e Irakut”.
Al-Zaidi tha më herët të hënën se afati për çarmatimin e fraksioneve të armatosura është shtyrë në janar 2027. Lajmi vjen pas raportimeve se Bagdadi po ushtron presion mbi grupet e armatosura të lidhura me Iranin për t’i çarmatosur, në kuadër të përpjekjeve për të mbajtur Irakun jashtë përshkallëzimit të mëtejshëm rajonal.
Takimi zhvillohet në një moment kur Uashingtoni po përpiqet të kufizojë ndikimin iranian në Irak, ndërsa lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e shtatë dhe ka përfshirë sulme ndaj bazave amerikane në disa vende të rajonit, përfshirë Irakun.
Burimi: Al Jazeera
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