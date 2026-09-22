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Meze

Mücver turke — petulla krokante me kungulleshë, djathë dhe kopër

· 2 min lexim

Mücver-i është një nga mezet më të dashura të kuzhinës turke dhe osmane: petulla të skuqura me kungulleshë të grira, djathë dhe barëra të freskëta, krokante nga jashtë dhe të buta nga brenda. Shërbehen të ngrohta me kos hudhre dhe janë perfekte si meze, si pjatë anësore apo si rostiçeri.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

  • 3 kungulleshë të mesme (rreth 600 g)
  • 2 vezë
  • 100 g djathë feta, i thërrmuar
  • 3 lugë gjelle miell gruri
  • 1 lugë çaji pluhur pjekjeje (baking powder)
  • gjysmë tufe kopër i freskët, i grirë hollë
  • 2-3 qepë të njoma, të grira hollë
  • 1 thelb hudhër (opsionale), i shtypur
  • kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • vaj luledielli për skuqje

Për servim: kos i përzier me pak hudhër të shtypur dhe kripë.

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Gri kungulleshët në rende të trashë, hidhu kripë dhe lërini 15 minuta që të lëshojnë ujin.
  2. Shtrydhi fort me duar ose me një leckë të pastër kuzhine derisa të thahen plotësisht — ky është sekreti që petullat të dalin krokante.
  3. Në një tas të madh rrih vezët, shto miellin, pluhurin e pjekjes, djathin feta, koprën, qepët e njoma, hudhrën, kripën dhe piperin. Përzieji mirë.
  4. Shto kungulleshët e shtrydhura dhe përzie derisa të formohet një masë homogjene, jo shumë e lëngshme.
  5. Nxe një tigan me vaj (rreth 1 cm thellësi) në zjarr mesatar. Me një lugë gjelle vendos porcione të masës në vajin e nxehtë dhe rrafshoji pak.
  6. Skuqi 3-4 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të jenë krokante.
  7. Hiqi dhe vërini në letër kuzhine që të thithë vajin e tepërt.
  8. Shërbeji të ngrohta me kos hudhre sipër ose pranë.

Koha e përgatitjes: 25 minuta. Koha e gatimit: 20 minuta. Porcione: 4 persona (rreth 12-14 petulla).

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