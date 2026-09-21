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Meze

Saganaki greke — djathë i skuqur me mjaltë, susam dhe limon

· 2 min lexim

Saganaki është mezeja klasike greke — djathë i fortë i skuqur në tigan, që shërbehet i nxehtë dhe i kërcitur. Emri vjen nga tigani i vogël me dy doreza (“saganaki”) ku përgatitet tradicionalisht. Djathi më i përdorur është kefalotyri, por hallumi funksionon po aq mirë. Me mjaltin dhe susamin sipër, shndërrohet në një meze të paharrueshme për tryezat me miq.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

  • 400 g djathë kefalotyri ose hallumi, i prerë në feta rreth 1 cm të trasha
  • 3 lugë gjelle miell
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri (për skuqje)
  • 2 lugë gjelle mjaltë
  • 1 lugë gjelle susam i pjekur
  • 1 limon, i prerë në feta
  • Piper i zi i bluar, sipas shijes
  • Pak rigon i thatë (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Thajini fetat e djathit me letër kuzhine dhe rrotullojini lehtë në miell nga të dyja anët; shkundni miellin e tepërt.
  2. Ngrohni vajin e ullirit në një tigan të gjerë mbi zjarr mesatar-të lartë.
  3. Skuqini fetat e djathit 1–2 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe kore krokante.
  4. Transferojini në pjatë shërbimi dhe spërkatini menjëherë me mjaltë, susam të pjekur, pak piper të zi dhe rigon.
  5. Shërbejeni menjëherë, të nxehtë, me fetat e limonit anash — lëngu i limonit i shtrydhur sipër i jep freski perfekte.

Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 5 minuta. Porcione: 4 persona.

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