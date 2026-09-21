Saganaki greke — djathë i skuqur me mjaltë, susam dhe limon
Saganaki është mezeja klasike greke — djathë i fortë i skuqur në tigan, që shërbehet i nxehtë dhe i kërcitur. Emri vjen nga tigani i vogël me dy doreza (“saganaki”) ku përgatitet tradicionalisht. Djathi më i përdorur është kefalotyri, por hallumi funksionon po aq mirë. Me mjaltin dhe susamin sipër, shndërrohet në një meze të paharrueshme për tryezat me miq.
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
- 400 g djathë kefalotyri ose hallumi, i prerë në feta rreth 1 cm të trasha
- 3 lugë gjelle miell
- 3 lugë gjelle vaj ulliri (për skuqje)
- 2 lugë gjelle mjaltë
- 1 lugë gjelle susam i pjekur
- 1 limon, i prerë në feta
- Piper i zi i bluar, sipas shijes
- Pak rigon i thatë (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES
- Thajini fetat e djathit me letër kuzhine dhe rrotullojini lehtë në miell nga të dyja anët; shkundni miellin e tepërt.
- Ngrohni vajin e ullirit në një tigan të gjerë mbi zjarr mesatar-të lartë.
- Skuqini fetat e djathit 1–2 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe kore krokante.
- Transferojini në pjatë shërbimi dhe spërkatini menjëherë me mjaltë, susam të pjekur, pak piper të zi dhe rigon.
- Shërbejeni menjëherë, të nxehtë, me fetat e limonit anash — lëngu i limonit i shtrydhur sipër i jep freski perfekte.
Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 5 minuta. Porcione: 4 persona.
Tema: djathë kuzhina greke meze saganaki
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