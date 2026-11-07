Locro argjentinase — zierja e dendur me misër të bardhë, fasule, kungull dhe mish
Zierja kombëtare e Argjentinës, e trashë dhe ngrohëse, me misër të bardhë, fasule, kungull që shkrihet në salcë dhe mishra të zier ngadalë, e mbyllur me salcën pikante me paprika dhe qepë të njoma.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (plus njomja një natë më parë). Koha e gatimit: rreth 2 orë e 30 minuta. Porcione: 6–8.
Përbërësit
Për locro-n:
- 250 g misër i bardhë i tharë i thyer (maíz blanco partido; në mungesë, misër hominy)
- 200 g fasule të bardha të thara
- 400 g mish viçi për zierje (gjoks ose brinjë të shkurtra), në kubikë 2–3 cm
- 300 g shpatull derri, në kubikë 2–3 cm
- 150 g pancetë ose proshutë e tymosur, në kubikë
- 2 sallame chorizo (rreth 200 g), në feta 1 cm
- 750 g kungull i verdhë (butternut), i qëruar dhe në kubikë
- 2 patate mesatare, në kubikë
- 1 qepë e madhe, e grirë
- 2 karrota, në kubikë të vegjël
- 2 thelpinj hudhër, të grirë
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- 1 lugë çaji kumin i bluar
- 1 gjethe dafine
- kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- rreth 2,5 litra ujë ose lëng mishi
Për salcën e nxehtë (quiquirimichi):
- 4 qepë të njoma, të grira hollë me gjithë pjesën jeshile
- 3 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj luledielli
- 1 lugë gjelle paprika e ëmbël
- 1 lugë çaji spec djegës pluhur (sipas shijes)
- një majë kripë
Përgatitja
- Një natë më parë, vendosni misrin dhe fasulet në dy enë të ndara, mbulojini me shumë ujë të ftohtë dhe lërini të njomen 12 orë. Të nesërmen kullojini dhe shpëlajini.
- Në një tenxhere të madhe vendosni misrin, mbulojeni me ujin ose lëngun e mishit, shtoni gjethen e dafinës dhe lëreni të marrë valë. Uleni zjarrin dhe zieheni ngadalë rreth 1 orë, duke hequr shkumën që formohet sipër.
- Shtoni fasulet, mishin e viçit, mishin e derrit dhe pancetën. Vazhdoni zierjen në zjarr të ulët edhe rreth 45 minuta, derisa misri dhe fasulet të fillojnë të zbuten.
- Shtoni qepën, karrotat, hudhrën, kungullin, patatet, paprikën dhe kuminin. Kungulli, ndërsa zbutet, shkrihet dhe e trash lëngun — ky është sekreti i dendësisë kremoze të locro-s. Përziejeni herë pas here që të mos ngjitet në fund.
- Shtoni fetat e chorizo-s dhe vazhdoni zierjen edhe 30–40 minuta, derisa të gjitha mishrat të jenë të buta, misri i fryrë dhe locro-ja e dendur si një supë-krem e trashë. Rregulloni kripën dhe piperin. Nëse trashet tepër, shtoni pak ujë të nxehtë.
- Ndërkohë përgatisni salcën: ngrohni vajin në një tigan të vogël, shtoni qepët e njoma dhe kaurdisini 2–3 minuta. Hiqeni tiganin nga zjarri, shtoni paprikën, specin djegës dhe kripën, dhe përziejeni mirë.
- Shërbejeni locro-n shumë të nxehtë, në tasa balte nëse keni, me një lugë salce pikante sipër secilës porcion dhe bukë të freskët anash.
Shënim: Locro është pjata e festave kombëtare të Argjentinës, 25 Majit dhe 9 Korrikut, por gatuhet gjatë gjithë dimrit andean. Sa më ngadalë të zihet dhe sa më shumë të shkrihet kungulli, aq më e mirë bëhet. Ruhet mirë në frigorifer 3 ditë dhe ngrihet pa problem; të nesërmen është edhe më e shijshme.
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