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Mish

Locro argjentinase — zierja e dendur me misër të bardhë, fasule, kungull dhe mish

Zierja kombëtare e Argjentinës, e trashë dhe ngrohëse, me misër të bardhë, fasule, kungull që shkrihet në salcë dhe mishra të zier ngadalë, e mbyllur me salcën pikante me paprika dhe qepë të njoma.

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Locro argjentinase
Locro argjentinase. Foto: Stevage / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Koha e përgatitjes: 30 minuta (plus njomja një natë më parë). Koha e gatimit: rreth 2 orë e 30 minuta. Porcione: 6–8.

Përbërësit

Për locro-n:

  • 250 g misër i bardhë i tharë i thyer (maíz blanco partido; në mungesë, misër hominy)
  • 200 g fasule të bardha të thara
  • 400 g mish viçi për zierje (gjoks ose brinjë të shkurtra), në kubikë 2–3 cm
  • 300 g shpatull derri, në kubikë 2–3 cm
  • 150 g pancetë ose proshutë e tymosur, në kubikë
  • 2 sallame chorizo (rreth 200 g), në feta 1 cm
  • 750 g kungull i verdhë (butternut), i qëruar dhe në kubikë
  • 2 patate mesatare, në kubikë
  • 1 qepë e madhe, e grirë
  • 2 karrota, në kubikë të vegjël
  • 2 thelpinj hudhër, të grirë
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1 lugë çaji kumin i bluar
  • 1 gjethe dafine
  • kripë dhe piper i zi, sipas shijes
  • rreth 2,5 litra ujë ose lëng mishi

Për salcën e nxehtë (quiquirimichi):

  • 4 qepë të njoma, të grira hollë me gjithë pjesën jeshile
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj luledielli
  • 1 lugë gjelle paprika e ëmbël
  • 1 lugë çaji spec djegës pluhur (sipas shijes)
  • një majë kripë

Përgatitja

  1. Një natë më parë, vendosni misrin dhe fasulet në dy enë të ndara, mbulojini me shumë ujë të ftohtë dhe lërini të njomen 12 orë. Të nesërmen kullojini dhe shpëlajini.
  2. Në një tenxhere të madhe vendosni misrin, mbulojeni me ujin ose lëngun e mishit, shtoni gjethen e dafinës dhe lëreni të marrë valë. Uleni zjarrin dhe zieheni ngadalë rreth 1 orë, duke hequr shkumën që formohet sipër.
  3. Shtoni fasulet, mishin e viçit, mishin e derrit dhe pancetën. Vazhdoni zierjen në zjarr të ulët edhe rreth 45 minuta, derisa misri dhe fasulet të fillojnë të zbuten.
  4. Shtoni qepën, karrotat, hudhrën, kungullin, patatet, paprikën dhe kuminin. Kungulli, ndërsa zbutet, shkrihet dhe e trash lëngun — ky është sekreti i dendësisë kremoze të locro-s. Përziejeni herë pas here që të mos ngjitet në fund.
  5. Shtoni fetat e chorizo-s dhe vazhdoni zierjen edhe 30–40 minuta, derisa të gjitha mishrat të jenë të buta, misri i fryrë dhe locro-ja e dendur si një supë-krem e trashë. Rregulloni kripën dhe piperin. Nëse trashet tepër, shtoni pak ujë të nxehtë.
  6. Ndërkohë përgatisni salcën: ngrohni vajin në një tigan të vogël, shtoni qepët e njoma dhe kaurdisini 2–3 minuta. Hiqeni tiganin nga zjarri, shtoni paprikën, specin djegës dhe kripën, dhe përziejeni mirë.
  7. Shërbejeni locro-n shumë të nxehtë, në tasa balte nëse keni, me një lugë salce pikante sipër secilës porcion dhe bukë të freskët anash.

Shënim: Locro është pjata e festave kombëtare të Argjentinës, 25 Majit dhe 9 Korrikut, por gatuhet gjatë gjithë dimrit andean. Sa më ngadalë të zihet dhe sa më shumë të shkrihet kungulli, aq më e mirë bëhet. Ruhet mirë në frigorifer 3 ditë dhe ngrihet pa problem; të nesërmen është edhe më e shijshme.

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