Basquiat dhe Banksy përballë në Raleigh: «Boy and Dog» i vitit 1982 takon përgjigjen e vitit 2018
Muzeu i Artit i Karolinës së Veriut hap më 22 nëntor ekspozitën «Basquiat × Banksy» — hera e parë që një vepër e Banksy-t ekspozohet në këtë muze dhe hera e dytë për Basquiat-in që nga viti 2011.
Muzeu i Artit i Karolinës së Veriut (NCMA) në Raleigh do të paraqesë këtë muaj ekspozitën «Basquiat × Banksy», duke vënë përballë pikturën «Boy and Dog in a Johnnypump» (1982) të Jean-Michel Basquiat-it dhe përgjigjen që Banksy i dha asaj 36 vjet më vonë, «Banksquiat. Boy and Dog in Stop and Search» (2018), siç njofton CLTure. Është hera e parë që një vepër e Banksy-t ekspozohet në NCMA dhe vetëm hera e dytë që arti i Basquiat-it mbërrin në këtë muze, pas ekspozitës «30 Americans» të vitit 2011.
«Jemi të entuziazmuar që i sjellim këto dy vepra të jashtëzakonshme së bashku», tha drejtoresha e përkohshme Katherine White. Sipas saj, ekspozita i fton vizitorët të bëjnë lidhje mes dy artistëve, idetë dhe veprat e të cilëve kanë formësuar kulturën pamore bashkëkohore, duke eksploruar pyetje mbi identitetin, pushtetin dhe kulturën popullore. Ekspozita e ka origjinën te Muzeu Hirshhorn i Smithsonian-it në Uashington dhe u organizua nga kuratorja Betsy Johnson.
Basquiat ishte vetëm 22 vjeç kur pikturoi «Boy and Dog in a Johnnypump» me akrilik, pastel dhe bojra spërkatëse mbi kanavacë gjigante (96 × 164 inç): një djalë skeletor që qesh, me krahët lart, pranë një qeni të zi, mes spërkatjeve të kuqe, rozë, okër dhe jeshile; «johnnypump» është zhargoni njujorkez për hidrantin e zjarrit, skenë e njohur verore për fëmijët e Brooklyn-it ku u rrit artisti. Vepra raportohet se është shitur privatisht për më shumë se 100 milionë dollarë.
Përgjigjja e Banksy-t lindi si mural në shtator 2017, në murin jashtë Barbican Centre në Londër, ndërsa aty përgatitej ekspozita e madhe «Basquiat: Boom for Real»: Banksy ruajti figurat e djalit dhe qenit, por ua hoqi ngjyrën dhe gëzimin, duke shtuar dy policë me shabllon që e kontrollojnë djalin ndërsa ai mban duart lart. Më vonë ai krijoi versionin e pikturuar (2018, akrilik dhe marker dylli mbi dru betulle), që është vepra që ekspozohet tani — një koment i mprehtë mbi policimin dhe praktikën «stop and search», si dhe mbi pabarazitë racore e shoqërore.
Ekspozita qëndron e hapur nga 22 nëntori 2026 deri më 30 maj 2027, në Nivelin A të Ndërtesës Lindore të muzeut (2110 Blue Ridge Road, Raleigh), dhe hyrja është falas, ashtu si për koleksionin e përhershëm dhe Parkun e Muzeut.
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