Nata e NBA-së: Wagner shënon 35 pikë për Magic, Pacers mbajnë Knicks, Powell vendos në kohën shtesë për Bulls
Nata e Kupës së NBA-së solli katër rezultate të dallueshme, nga fitorja e ngushtë e Pacers ndaj Knicks deri te fitorja e thellë e Grizzlies në New Orleans.
Në Indianapolis, Indiana Pacers fituan 106-104 ndaj New York Knicks, sipas Associated Press. Pascal Siakam shënoi 19 pikë, dhe gjuajtja e tij nga 15 këmbë me 1:49 të mbetura e bëri rezultatin 106-98. Aaron Nesmith shtoi 18 pikë, Kelly Oubre Jr. 16, Ivica Zubac 12 pikë dhe 13 kërcime, ndërsa Andrew Nembhard 12 — të pesë titullarët e Indianës shënuan në shifra dyshifrore. Për New York, Jalen Brunson udhëhoqi me 33 pikë dhe 11 asiste, Karl-Anthony Towns shënoi 23 pikë dhe 15 kërcime, por humbi gjuajtjen e mundshme barazuese në buzzer, ndërsa Mikal Bridges shtoi 18. Pacers shkuan në 1-1 në lojën e grupeve të Kupës, ndërsa Knicks ranë në 0-2.
Në Orlando, Orlando Magic fituan 107-99 ndaj Milwaukee Bucks, sipas Associated Press. Franz Wagner shënoi 35 pikë, 12 asiste dhe 9 kërcime — vetëm një kërcim larg triple-double-it të parë në karrierën e tij. Desmond Bane shtoi 21 pikë, dhe ishte fitorja e parë në shtëpi e sezonit për Orlandon, që shkoi në 2-0 në lojën e grupeve të Kupës. Tyler Herro udhëhoqi Milwaukee me 18 pikë; Bucks (1-12) humbën ndeshjen e nëntë radhazi, starti i tyre më i keq në 52 vjet. Tristan da Silva u kthye pas dëmtimit në pulpën e këmbës me 12 pikë.
Në Çikago, Chicago Bulls fituan 125-117 ndaj Atlanta Hawks pas kohës shtesë, sipas Associated Press; ndeshja ishte 110-110 në kohën e rregullt. Norman Powell shënoi 33 pikë, nëntë prej tyre në kohën shtesë, dhe Bulls i dhanë fund serisë prej tetë humbjesh radhazi. Josh Giddey regjistroi 15 pikë, 10 kërcime dhe 14 asiste, ndërsa Jalen Smith dhe Isaac Okoro shënuan nga 15 pikë secili. Për Atlantën, Jalen Johnson regjistroi një triple-double me 27 pikë, 11 kërcime dhe 10 asiste, sipas box score të ESPN, CJ McCollum shënoi 20 pikë dhe Onyeka Okongwu 17.
Në New Orleans, Memphis Grizzlies shkatërruan New Orleans Pelicans 142-111, sipas Associated Press. Jerami Grant udhëhoqi Memphis me 22 pikë dhe dhjetë lojtarë të Grizzlies shënuan në shifra dyshifrore; ishte fitorja e gjashtë radhazi jashtë fushe e Memphis, starti më i mirë jashtë fushe në historinë e klubit. Memphis gjuajti 18 nga 45 për tre pikë, ndërsa e mbajti New Orleans në 7 nga 31. Saddiq Bey udhëhoqi Pelicans me 30 pikë, Zion Williamson shtoi 22. Memphis shënoi 35, 35, 35 dhe 37 pikë në katër periodat.
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