⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,296 ▼ -1.47% ETH $1,905 ▼ -0.55% XRP $0.9986 ▼ -1.52% SOL $75.8700 ▼ -3.63%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
AP shpall fitues demokratin Kreiss-Tomkins në garën për guvernator të Alaskës Koleksioni i Ileana Sonnabend del në ankand për deri në 66 milionë dollarë, ndërsa Roma i kushton ekspozitën “Fireworks” Bánh xèo vietnameze — petullat krokante me miell orizi, mish derri, karkaleca dhe filiza fasuleje Senatorët demokratë i urdhërojnë Musk-ut të ruajë dokumentet për kufizimet e Starlink-ut në Ukrainë FBI: mjeti i hakerimit me inteligjencë artificiale Artex po automatizon sulmet kibernetike me shpejtësi makinerie
Menu
NFL

Froholdt humb startin e parë që nga 2023-shi, Garrett dhe McDuffie në dyshim për Rams në Arizona

· 2 min lexim
Froholdt humb startin e parë që nga 2023-shi, Garrett dhe McDuffie në dyshim për Rams në Arizona
www.allproreels.com -- from Washington Football Team at Arizona Cardinals, State Farm Stadium, Glendale, Arizona, September 20, 2020

Sipas raportit zyrtar të Cardinals, të publikuar të premten, më 13 nëntor 2026, Arizona do të luajë të dielën, në Javën 10, kundër Los Angeles Rams pa qendrën e saj titullare, ndërsa Rams presin vendimin e fundit për dy yjet e mbrojtjes.

Raportet finale të së premtes e lënë Arizonën me tre lojtarë jashtë dhe gjashtë në dyshim, ndërsa Los Angeles ka dy lojtarë jashtë dhe pesë në dyshim për ndeshjen e së dielës në Arizona.

Arizona Cardinals — jashtë

  • Hjalte Froholdt (concussion) — e pësoi javën e kaluar në Seattle; për herë të parë që nga ardhja te Cardinals në vitin 2023, ai do të humbasë një start; Hayden Conner do të startojë si qendër.
  • Jon Gaines II (ankle).
  • Zach Carter (knee) — do të jetë joaktiv, pas tre stërvitjeve të limituara që kur u kthye nga Injured Reserve.

Arizona Cardinals — në dyshim

  • Hunter Long (knee) — do të duhej të aktivizohej në listën e 53 lojtarëve deri të shtunën pasdite për të luajtur.
  • Roy Lopez (toe/ankle) — u kthye në stërvitje të premten.
  • Darius Robinson (wrist) — nuk u stërvit të enjten, u stërvit i limituar të premten, me një fashë në kyçin e dorës.
  • Max Melton (knee/hand).
  • Jayden Williams (knee).
  • Andrew Wingard (groin).

Arizona Cardinals — pa përcaktim

  • Bam Knight (concussion) — pjesëmarrës i plotë në stërvitje, i pastruar për të luajtur.
  • Mack Wilson Sr.
  • Josh Sweat
  • Dante Stills

Los Angeles Rams — jashtë

  • Steve Avila (hamstring).
  • Terrance Ferguson (ankle/hamstring).

Los Angeles Rams — në dyshim

  • Trent McDuffie (back) — nuk u stërvit të mërkurën dhe të enjten, u stërvit i limituar të premten.
  • Davis Allen (oblique).
  • Joe Cardona (ankle).
  • Myles Garrett (knee) — nuk u stërvit të premten.
  • Kam Curl (toe) — nuk u stërvit të mërkurën dhe të enjten, u stërvit i limituar të premten.

Los Angeles Rams — pa përcaktim

  • Matthew Stafford (right elbow) — i plotë gjatë gjithë javës.
  • Colby Parkinson (ribs) — i plotë të premten.
  • Tyler Higbee (illness) — i limituar të premten.

Receiveri i Rams, Puka Nacua, është në injured reserve, siç është raportuar më parë në këtë faqe.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu