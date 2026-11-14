Froholdt humb startin e parë që nga 2023-shi, Garrett dhe McDuffie në dyshim për Rams në Arizona
Sipas raportit zyrtar të Cardinals, të publikuar të premten, më 13 nëntor 2026, Arizona do të luajë të dielën, në Javën 10, kundër Los Angeles Rams pa qendrën e saj titullare, ndërsa Rams presin vendimin e fundit për dy yjet e mbrojtjes.
Raportet finale të së premtes e lënë Arizonën me tre lojtarë jashtë dhe gjashtë në dyshim, ndërsa Los Angeles ka dy lojtarë jashtë dhe pesë në dyshim për ndeshjen e së dielës në Arizona.
Arizona Cardinals — jashtë
- Hjalte Froholdt (concussion) — e pësoi javën e kaluar në Seattle; për herë të parë që nga ardhja te Cardinals në vitin 2023, ai do të humbasë një start; Hayden Conner do të startojë si qendër.
- Jon Gaines II (ankle).
- Zach Carter (knee) — do të jetë joaktiv, pas tre stërvitjeve të limituara që kur u kthye nga Injured Reserve.
Arizona Cardinals — në dyshim
- Hunter Long (knee) — do të duhej të aktivizohej në listën e 53 lojtarëve deri të shtunën pasdite për të luajtur.
- Roy Lopez (toe/ankle) — u kthye në stërvitje të premten.
- Darius Robinson (wrist) — nuk u stërvit të enjten, u stërvit i limituar të premten, me një fashë në kyçin e dorës.
- Max Melton (knee/hand).
- Jayden Williams (knee).
- Andrew Wingard (groin).
Arizona Cardinals — pa përcaktim
- Bam Knight (concussion) — pjesëmarrës i plotë në stërvitje, i pastruar për të luajtur.
- Mack Wilson Sr.
- Josh Sweat
- Dante Stills
Los Angeles Rams — jashtë
- Steve Avila (hamstring).
- Terrance Ferguson (ankle/hamstring).
Los Angeles Rams — në dyshim
- Trent McDuffie (back) — nuk u stërvit të mërkurën dhe të enjten, u stërvit i limituar të premten.
- Davis Allen (oblique).
- Joe Cardona (ankle).
- Myles Garrett (knee) — nuk u stërvit të premten.
- Kam Curl (toe) — nuk u stërvit të mërkurën dhe të enjten, u stërvit i limituar të premten.
Los Angeles Rams — pa përcaktim
- Matthew Stafford (right elbow) — i plotë gjatë gjithë javës.
- Colby Parkinson (ribs) — i plotë të premten.
- Tyler Higbee (illness) — i limituar të premten.
Receiveri i Rams, Puka Nacua, është në injured reserve, siç është raportuar më parë në këtë faqe.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.