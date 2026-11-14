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MLB

Twins promovojnë Jonas Lovinin asistent trajner hedhjeje pranë Brian Reithit

· 2 min lexim
Twins promovojnë Jonas Lovinin asistent trajner hedhjeje pranë Brian Reithit

Minnesota Twins kanë promovuar Jonas Lovinin në stafin e ligës së madhe, ku ai do të shërbejë si asistent i trajnerit të ri të hedhjes, Brian Reith. Lajmi u konfirmua nga drejtori i përgjithshëm Jeremy Zoll, i cili u tha gazetarëve këtë javë se Lovin ngjitet pas tre sezonesh si trajner hedhjeje në ligat e vogla në sistemin e Minnesotas, sipas raportimit të MLB Trade Rumors, bazuar në Dan Hayes të The Athletic.

Twins u ndanë nga trajneri i hedhjes Pete Maki dhe asistenti Luis Ramirez në fund të sezonit të kaluar. Reith u punësua muajin e kaluar, ndërsa klubi pritej të gjente një zëvendësues për Ramirezin që të punonte pranë tij. Trajneri i bullpenit, LaTroy Hawkins, mbetet në staf.

Zoll tha: «Jonas ka pasur një ndikim të madh në programet tona të hedhjes në ligat e vogla dhe në zhvillimin e prospekteve tona të reja të hedhjes. Ai ka marrëdhënie fantastike me hedhësit tanë të rinj dhe plotëson aftësitë e Brianit dhe LaTroyit në mënyra që na lejojnë të ndërtojmë një grup trajnerësh hedhjeje që do të jetë në gjendje t’u shërbejë nevojave individuale të të gjithë lojtarëve tanë çdo ditë.»

Lovin kaloi nga trajneria në kolegj në radhët profesioniste në vitin 2023. Ai kaloi dy vjet si trajner hedhjeje te High-A Cedar Rapids, u ngjit në Triple-A në vitin 2025 dhe këtë sezon të kaluar kishte një rol më shumë lëvizës si koordinator asistent i hedhjes në ligat e vogla.

Në kontekstin e rotacionit, Taj Bradley u shfaq si një krah i besueshëm i mesit të rotacionit pasi mbërriti në një shkëmbim nga Rays; klubi bëri disa rregullime me ish-hedhësin e Orioles, Dean Kremer, me rezultate të mira; ndërsa Mick Abel dukej si një aset para se sezoni i tij të ndërpritej nga një dëmtim në bërryl. Nëse një ose dy prej Abel, Connor Prielipp, Zebby Matthews dhe Kendry Rojas mund të bëhen anëtarë të qëndrueshëm të grupit, ai mund të jetë një rotacion solid në vitin 2027, veçanërisht nëse Pablo López është gati në fillim të sezonit.

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