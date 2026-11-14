⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,296 ▼ -1.47% ETH $1,905 ▼ -0.55% XRP $0.9986 ▼ -1.52% SOL $75.8700 ▼ -3.63%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
AP shpall fitues demokratin Kreiss-Tomkins në garën për guvernator të Alaskës Koleksioni i Ileana Sonnabend del në ankand për deri në 66 milionë dollarë, ndërsa Roma i kushton ekspozitën “Fireworks” Bánh xèo vietnameze — petullat krokante me miell orizi, mish derri, karkaleca dhe filiza fasuleje Senatorët demokratë i urdhërojnë Musk-ut të ruajë dokumentet për kufizimet e Starlink-ut në Ukrainë FBI: mjeti i hakerimit me inteligjencë artificiale Artex po automatizon sulmet kibernetike me shpejtësi makinerie
Menu
NFL

Wilson në dyshim për Jets dhe Brown në dyshim serioz për Bills, raportet finale para duelit në MetLife

· 3 min lexim
Wilson në dyshim për Jets dhe Brown në dyshim serioz për Bills, raportet finale para duelit në MetLife

Raportet finale të dëmtimeve për ndeshjen e së dielës, në javën e 10-të, e lënë New York Jets në pritje të vendimit për marrësin kryesor Garrett Wilson, ndërsa Buffalo Bills rrezikon të mbetet pa tackle-in e djathtë titullar Spencer Brown. Sipas raportit zyrtar të publikuar nga Jets të premten, më 13 nëntor 2026, në orën 16:00 ET, Wilson është i listuar si i dyshimtë (questionable) për shkak të një tronditjeje (concussion), pasi u stërvit me kufizime të mërkurën dhe të enjten dhe plotësisht të premten.

Ndeshja do të luhet të dielën, në javën e 10-të, Buffalo Bills kundër New York Jets, në MetLife Stadium, në orën 13:00 ET. Buffalo mbërriti në këtë javë si skuadra kryesuese e AFC-së, sipas mbulimit të javës.

New York Jets

Një lojtar i Jets është jashtë (out): Trevin Wallace, për shkak të një dëmtimi në ijë (groin), nuk u stërvit fare gjatë gjithë javës.

Tetë lojtarë të Jets janë të dyshimtë (questionable):

  • Jarvis Brownlee Jr. — sëmundje (illness), stërvitje e plotë të premten
  • Omar Cooper Jr. — kyç i këmbës (ankle), me kufizime të mërkurën dhe të enjten, stërvitje e plotë të premten
  • Joseph Ossai — kyç i këmbës (ankle), stërvitje e plotë të premten
  • Adonai Mitchell — gju (knee), stërvitje e plotë të premten
  • Harrison Phillips — kyç i këmbës (ankle), nuk u stërvit të mërkurën dhe të enjten, stërvitje e plotë të premten
  • Garrett Wilson — tronditje (concussion), me kufizime të mërkurën dhe të enjten, stërvitje e plotë të premten
  • Nahshon Wright — shpinë (back), stërvitje e plotë të premten
  • VJ Payne — gju (knee), stërvitje e plotë gjatë gjithë javës, i caktuar për t’u kthyer nga lista e të dëmtuarve (reserve/injured)

Buffalo Bills

Spencer Brown është në dyshim serioz (doubtful) për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës (ankle): ai u stërvit me kufizime në stërvitjen e së mërkurës (walkthrough) dhe nuk u stërvit të enjten dhe të premten.

Katër lojtarë të Bills janë të dyshimtë (questionable):

  • Christian Benford — kyç i dorës (wrist), stërvitje e plotë të premten
  • Sam Franklin — shpatull (shoulder), me kufizime të enjten dhe të premten
  • Jordan Hancock — kofshë e pasme (hamstring), stërvitje e plotë gjatë gjithë javës, i caktuar për t’u kthyer
  • Tyrell Shavers — gju (knee), stërvitje e plotë gjatë gjithë javës

Pa asnjë përcaktim (no designation) janë: Dion Dawkins (brinjë/rib, stërvitje e plotë të premten), Alec Anderson (kyç i këmbës/ankle, stërvitje e plotë të premten), Dalton Kincaid (kyç i këmbës/ankle, stërvitje e plotë të premten), Connor McGovern (qafë/neck, stërvitje e plotë të premten), si dhe Greg Gaines, T.J. Sanders dhe Ar’Maj Reed-Adams, të gjithë me stërvitje të plotë.

Këto janë raportet finale të së premtes para duelit të së dielës në MetLife Stadium.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu