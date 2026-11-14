Wilson në dyshim për Jets dhe Brown në dyshim serioz për Bills, raportet finale para duelit në MetLife
Raportet finale të dëmtimeve për ndeshjen e së dielës, në javën e 10-të, e lënë New York Jets në pritje të vendimit për marrësin kryesor Garrett Wilson, ndërsa Buffalo Bills rrezikon të mbetet pa tackle-in e djathtë titullar Spencer Brown. Sipas raportit zyrtar të publikuar nga Jets të premten, më 13 nëntor 2026, në orën 16:00 ET, Wilson është i listuar si i dyshimtë (questionable) për shkak të një tronditjeje (concussion), pasi u stërvit me kufizime të mërkurën dhe të enjten dhe plotësisht të premten.
Ndeshja do të luhet të dielën, në javën e 10-të, Buffalo Bills kundër New York Jets, në MetLife Stadium, në orën 13:00 ET. Buffalo mbërriti në këtë javë si skuadra kryesuese e AFC-së, sipas mbulimit të javës.
New York Jets
Një lojtar i Jets është jashtë (out): Trevin Wallace, për shkak të një dëmtimi në ijë (groin), nuk u stërvit fare gjatë gjithë javës.
Tetë lojtarë të Jets janë të dyshimtë (questionable):
- Jarvis Brownlee Jr. — sëmundje (illness), stërvitje e plotë të premten
- Omar Cooper Jr. — kyç i këmbës (ankle), me kufizime të mërkurën dhe të enjten, stërvitje e plotë të premten
- Joseph Ossai — kyç i këmbës (ankle), stërvitje e plotë të premten
- Adonai Mitchell — gju (knee), stërvitje e plotë të premten
- Harrison Phillips — kyç i këmbës (ankle), nuk u stërvit të mërkurën dhe të enjten, stërvitje e plotë të premten
- Garrett Wilson — tronditje (concussion), me kufizime të mërkurën dhe të enjten, stërvitje e plotë të premten
- Nahshon Wright — shpinë (back), stërvitje e plotë të premten
- VJ Payne — gju (knee), stërvitje e plotë gjatë gjithë javës, i caktuar për t’u kthyer nga lista e të dëmtuarve (reserve/injured)
Buffalo Bills
Spencer Brown është në dyshim serioz (doubtful) për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës (ankle): ai u stërvit me kufizime në stërvitjen e së mërkurës (walkthrough) dhe nuk u stërvit të enjten dhe të premten.
Katër lojtarë të Bills janë të dyshimtë (questionable):
- Christian Benford — kyç i dorës (wrist), stërvitje e plotë të premten
- Sam Franklin — shpatull (shoulder), me kufizime të enjten dhe të premten
- Jordan Hancock — kofshë e pasme (hamstring), stërvitje e plotë gjatë gjithë javës, i caktuar për t’u kthyer
- Tyrell Shavers — gju (knee), stërvitje e plotë gjatë gjithë javës
Pa asnjë përcaktim (no designation) janë: Dion Dawkins (brinjë/rib, stërvitje e plotë të premten), Alec Anderson (kyç i këmbës/ankle, stërvitje e plotë të premten), Dalton Kincaid (kyç i këmbës/ankle, stërvitje e plotë të premten), Connor McGovern (qafë/neck, stërvitje e plotë të premten), si dhe Greg Gaines, T.J. Sanders dhe Ar’Maj Reed-Adams, të gjithë me stërvitje të plotë.
Këto janë raportet finale të së premtes para duelit të së dielës në MetLife Stadium.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.