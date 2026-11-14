Gawdin shënon dy golat e parë në NHL pranë shtëpisë, Rangers mundin Canucks 5-1 në Vancouver
New York Rangers e mbyllën me fitore turneun e tyre në perëndim, duke mundur Vancouver Canucks 5-1 të premten në mbrëmje në Rogers Arena. Sipas raportimit të NHL.com, miqtë e vendosën ndeshjen në periodën e dytë, kur shënuan katër gola dhe e kthyen disavantazhin fillestar në një fitore të qetë.
Vancouver kaloi i pari në epërsi në minutën 12:13 të periodës së parë, kur Elias Pettersson devijoi gjuajtjen e Zeev Buium dhe shënoi golin e tij të pestë të sezonit, me asistim edhe të Brock Boeser. Rangers barazuan në 18:47 me Gabe Perreault, i cili shënoi golin e shtatë të sezonit pas pasimeve të Alexis Lafrenière dhe J.T. Miller.
Perioda e dytë ishte e gjitha e New Yorkut. Oliver Bjorkstrand kaloi Rangers në epërsi 2-1 në 8:21 me një gol në power play, pas pasimeve të Miller dhe Adam Fox. Në 13:00 erdhi momenti i mbrëmjes: portieri i Vancouverit, Leevi Meriläinen, gaboi në pasim dhe topi i hokejit, pasi goditi ish-lojtarin e Rangers Filip Chytil, përfundoi te Glenn Gawdin, i cili shënoi pa asistim golin e parë të karrierës së tij në NHL. Alexis Lafrenière bëri 4-1 në 15:14 me golin e tij të dhjetë të sezonit, pas pasimeve të Mika Zibanejad dhe Perreault, ndërsa vetëm 56 sekonda më vonë, në 16:10, Gawdin devijoi gjuajtjen e Vladislav Gavrikov dhe shënoi golin e dytë personal — tre gola të Rangers brenda 3 minutave e 10 sekondave.
Për Gawdin, 29-vjeçarin nga Richmond, qyteti i tij i lindjes më pak se 30 minuta larg arenës, kjo ishte një natë e paharrueshme: ndeshja e dytë me fanellën e Rangers dhe e 15-ta në NHL i solli dy golat e parë në karrierë dhe vlerësimin si ylli i parë i ndeshjes. Ai ishte thirrur këtë javë nga Hartford i AHL-së, ku kishte pesë gola dhe nëntë asistime në 16 ndeshje.
Në portën tjetër shkëlqeu një tjetër djalë i British Columbia-s: Dylan Garand, nga Victoria, bëri 27 pritje përballë më shumë se 50 familjarëve dhe miqve të tij dhe e mundi Vancouverin për herë të dytë këtë sezon. Në periodën e tretë pa gola ai u mohoi golin Petterssonit dhe Linus Karlssonit në momentet vendimtare.
Me këtë fitore Rangers ngjiten në kuotën 12-8-1 dhe e mbyllin turneun katërndesësh me bilanc 3-1-0, duke marrë gjashtë nga tetë pikët e mundshme. Canucks, në të kundërtën, zbresin në 3-17-1: kjo ishte humbja e tyre e shtatë radhazi dhe e 17-ta në 18 ndeshjet e fundit.
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