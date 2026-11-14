FBI: mjeti i hakerimit me inteligjencë artificiale Artex po automatizon sulmet kibernetike me shpejtësi makinerie
Në alarmin e publikuar të premten, byroja federale thotë se kuadri me burim të hapur, i krijuar për testime të autorizuara të sigurisë, po përdoret që nga gushti kundër organizatave në financë, qeveri, teknologji, mbrojtje, energji dhe shëndetësi — dhe në Koren e Jugut u vodhën të dhënat personale të rreth 67 mijë personave.
FBI publikoi të premten, më 13 nëntor, një alarm (flash alert) ku paralajmëron se aktorë keqdashës po përdorin kuadrin me burim të hapur ARTEX, të ndihmuar nga inteligjenca artificiale, për të përshpejtuar sulmet kibernetike ndaj organizatave në mbarë botën, siç njofton FBI-ja në alarm dhe siç raporton agjencia IANS. Sipas alarmit, sulmet po zhvillohen që nga gushti kundër organizatave në financë, qeveri, teknologji, mbrojtje, energji dhe shëndetësi.
ARTEX automatizon disa faza të një depërtimi, nga identifikimi i objektivave deri te përgatitja dhe kryerja e vjedhjes së të dhënave. Sipas FBI-së, disa depërtime kanë përparuar nga shënjestrimi fillestar në qasje të privilegjuar në më pak se tre orë. Mjeti u krijua për testime të autorizuara sigurie (penetration testing): operatori shkruan një qëllim me gjuhë të thjeshtë dhe mjeti e ndan atë në hapa, duke përdorur një model të jashtëm të inteligjencës artificiale për të vendosur hapin tjetër. FBI thotë se ai e ul pragun teknik për operacione komplekse dhe u lejon sulmuesve të ndjekin shumë objektiva njëkohësisht.
Zhvilluesi e hoqi depon origjinale online në tetor, pas raporteve për keqpërdorim, por kopjet dhe variantet e mjetit mbeten të disponueshme. Sipas FBI-së, studiuesit numëruan më shumë se 1,600 panele kontrolli të ARTEX të ekspozuara në internet në fillim të nëntorit, një shifër që tregon se sa gjerësisht është përhapur mjeti edhe pas heqjes së depos origjinale.
Në alarm përmenden edhe raste konkrete. Sulme me motiv financiar u kryen ndaj institucioneve financiare në Koren e Jugut, ku u morën të dhënat personale të rreth 67,000 personave. Një tjetër rast ishte komprometimi i zinxhirit të furnizimit përmes një shërbimi rezervë në cloud, ConnectWise Cloud Backup, që mundësoi qasje në më shumë se 2,250 mjedise klientësh në rrjedhë. Zonat e shqetësimit, sipas FBI-së, përfshijnë aplikacionet me qasje në internet, infrastrukturën cloud dhe sistemet e lidhura me furnitorë e partnerë.
FBI rekomandon që organizatat të rishikojnë ekspozimin e tyre në internet, të forcojnë kontrollet e identitetit dhe të qasjes, të monitorojnë aktivitetin e pazakontë dhe të mbrojnë kredencialet e tyre. Aktiviteti i dyshimtë duhet të raportohet te FBI ose përmes Internet Crime Complaint Center (IC3).
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