Dy superndeshje sot në Superligë, vëmendja te derbi i Anamoravës Gjilani – Drita
Superliga e Kosovës rikthehet sot me dy përballje të xhiros së 14-të: Feronikeli 74 pret Prishtinën nga ora 13:00, ndërsa nga ora 16:00 në Gjilan luhet derbi i Anamoravës mes Gjilanit dhe Dritës.
Futbolli kosovar rikthehet sot me dy përballje interesante në kuadër të xhiros së 14-të të Superligës së Kosovës, siç njofton Telegrafi.
Vëmendja e tifozëve do të jetë te të dyja ndeshjet, që premtojnë rivalitet dhe emocione. Fillimisht, nga ora 13:00, Feronikeli 74 do të përballet me Prishtinën në stadiumin “Rexhep Rexhepi”.
Tri orë më vonë, nga ora 16:00, në stadiumin me bari artificial në Gjilan do të zhvillohet derbi i Anamoravës mes Gjilanit dhe Dritës, një duel që gjithmonë zgjon interesim të madh te tifozët e të dyja skuadrave.
Të dyja ndeshjet pritet të sjellin rivalitet të fortë në garën për pikë në elitën e futbollit kosovar.
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