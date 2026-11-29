Arrestohen babë e bir për nxjerrje të paligjshme rëre dhe zhavorri nga Velika Morava, përfitimi rreth 480 milionë dinarë
Dy të dyshuarit, 73 dhe 52 vjeç, u dërguan te prokurori në Velika Plana, ndërsa gjykata u caktoi paraburgim në kushte shtëpie.
Dy persona, babë e bir, u arrestuan në Smederevë nën dyshimin se kanë kryer nxjerrje të paligjshme rëre dhe zhavorri nga shtrati i lumit Velika Morava, siç njofton N1, duke iu referuar Ministrisë së Punëve të Brendshme. Bëhet fjalë për S. I. (73) dhe V. I. (52), të cilët dyshohet se, si persona përgjegjës të ndërmarrjeve “Bager komerc” dhe “Bager bet”, nxjerrjen e paligjshme e kanë kryer në rrethinën e Velika Planës.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pjesëtarët e Grupit për Luftimin e Krimit Ekologjik të Drejtorisë së Policisë Kriminale në Smederevë, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore Publike në Velika Plana dhe Inspektoratin Republikan të Ujërave, arrestuan S. I. (73) nën dyshimin për veprat penale: mosmarrje masash për mbrojtjen e mjedisit, prodhim i ndaluar, pushtim i kundërligjshëm i tokës dhe tregti e ndaluar; si dhe V. I. (52) nën dyshimin për prodhim të ndaluar dhe tregti të ndaluar.
Ata u dërguan të shtunën te prokurori themelor publik në Velika Plana, nën dyshimin se nxjerrjen e paligjshme e kanë kryer në parcela në pronësi të personave të tjerë fizikë, pa lejet, pëlqimet, licencat dhe kushtet e ujërave të nevojshme.
Dyshohet se në këtë mënyrë, gjatë vitit të kaluar, kanë përfituar pasuri të kundërligjshme prej rreth 480 milionë dinarësh.
MUP-i thekson se në nëntor 2025 ishte kryer kontroll i shoqërisë “Bager komerc”, kur ndaj S. I. ishte paraqitur kallëzim penal nën dyshimin për ndërtim të ndaluar, prodhim të ndaluar, tregti të ndaluar, dëmtim të mjedisit dhe pushtim të kundërligjshëm të tokës. Atëherë ai dyshohej për nxjerrje të paligjshme rëre dhe zhavorri në një sipërfaqe prej rreth 30 hektarësh tokë bujqësore dhe pyjore, me dëmtim të mjedisit në hapësirë dhe shkallë më të madhe.
Dyshohet se pas kësaj ai e vazhdoi nxjerrjen e paligjshme, në kundërshtim me vendimin e Inspektoratit Republikan të Ujërave që ia ndalonte nxjerrjen e sedimenteve lumore nga rrjedha e Velika Moravës. Gjyqtari i procedurës paraprake u caktoi të dyshuarve paraburgim, i cili do të zbatohet në kushte shtëpie.
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