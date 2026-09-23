Netanyahu kritikon Macronin pas fjalimit të tij në OKB: Absurditet i paimagjinueshëm
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu reagoi ashpër ndaj Emmanuel Macron, pas deklaratave të presidentit francez nga podiumi i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për dhunën e kolonëve në Bregun Perëndimor dhe veprimet e Hamasit në rajon.
“Absurditeti i çuditshëm i qëndrimit të Emmanuel Macron është i paimagjinueshëm”, tha zyra e kryeministrit izraelit, duke akuzuar presidentin francez për “injorancë” dhe duke shtuar se kjo nuk është një justifikim.
Zyra e kryeministrit izraelit reagoi ashpër ndaj vlerësimit të Macron se Hamasi nuk vepron në Bregun Perëndimor, ku Autoriteti Palestinez ushtron pushtetin.
“Terroristët e Hamasit kryejnë sulme kundër hebrenjve pothuajse çdo ditë. Ata kanë vrarë civilë të panumërt izraelitë në Jude dhe Samari”, thuhet në deklaratë, duke përdorur emrin biblik për Bregun Perëndimor.
Pala izraelite iu referua gjithashtu vrasjes, të dielën, të një koloni izraelit dhe babait të gjashtë fëmijëve, i cili kishte edhe shtetësi franceze.
Ushtria izraelite tha se palestinezi i dyshuar për kryerjen e sulmit u arrestua në një spital dhe forcat ushtarake bastisën fshatin e tij. Një anëtar i qeverisë së Netanyahut bëri thirrje për ekzekutimin e tij sipas një ligji të ri.
Në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme, Emmanuel Macron iu referua gjerësisht si situatës në Bregun Perëndimor ashtu edhe luftës në Rripin e Gazës.
Presidenti francez dënoi dhunën e kolonëve izraelitë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor, e cila është intensifikuar në muajt e fundit.
Sipas të dhënave të OKB-së, deri në mesin e vitit 2026, u regjistruan mesatarisht rreth gjashtë incidente të dhunshme në ditë që lidheshin me veprimet e kolonëve kundër palestinezëve ose pronës së tyre.
Duke iu referuar Gazës, Macron pyeti veten se çfarë mund të jetë “besueshmëria” e bashkësisë ndërkombëtare “nëse vazhdojmë të mbetemi joaktivë”, duke folur për një “spektakël që na turpëron të gjithëve”.
Ai argumentoi gjithashtu se zgjidhja me dy shtete mbetet një kusht i domosdoshëm për “sigurinë e Izraelit dhe popullit të tij sot dhe nesër”.
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