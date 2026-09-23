☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.73 ▼0.87%
ARI 4,364 ▼0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $86,396 ▲ +1.3% ETH $2,751 ▲ +0.91% XRP $1.6250 ▲ +7.3% SOL $118.7700 ▲ +2.13%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.73 ▼0.87 % ARI 4,364 ▼0.29 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.73 ▼0.87 % ARI 4,364 ▼0.29 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
Nga Tirana në kufi me Greqinë, transportojnë refugjatë drejt BE-së. Dy të arrestuar në Sarandë Horoskopi i Brankos për sot, e mërkurë 23 shtator 2026: Peshqit hyjnë në ditë vendimtare për dashurinë Irani i hedh poshtë kërcënimin e Trump-it për “asgjësim”: shenjë “dëshpërimi strategjik” — paralajmëron sulme “dërrmuese” ndaj SHBA-së dhe Izraelit JAPONI – Numri i të vdekurve nga tajfuni “Dujuan” rritet në nëntë UASHINGTON – Xi në vizitë treditore në SHBA
Menu
Europa

Netanyahu kritikon Macronin pas fjalimit të tij në OKB: Absurditet i paimagjinueshëm

· 2 min lexim

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu reagoi ashpër ndaj Emmanuel Macron, pas deklaratave të presidentit francez nga podiumi i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për dhunën e kolonëve në Bregun Perëndimor dhe veprimet e Hamasit në rajon.

“Absurditeti i çuditshëm i qëndrimit të Emmanuel Macron është i paimagjinueshëm”, tha zyra e kryeministrit izraelit, duke akuzuar presidentin francez për “injorancë” dhe duke shtuar se kjo nuk është një justifikim.

Zyra e kryeministrit izraelit reagoi ashpër ndaj vlerësimit të Macron se Hamasi nuk vepron në Bregun Perëndimor, ku Autoriteti Palestinez ushtron pushtetin.

“Terroristët e Hamasit kryejnë sulme kundër hebrenjve pothuajse çdo ditë. Ata kanë vrarë civilë të panumërt izraelitë në Jude dhe Samari”, thuhet në deklaratë, duke përdorur emrin biblik për Bregun Perëndimor.

Pala izraelite iu referua gjithashtu vrasjes, të dielën, të një koloni izraelit dhe babait të gjashtë fëmijëve, i cili kishte edhe shtetësi franceze.

Ushtria izraelite tha se palestinezi i dyshuar për kryerjen e sulmit u arrestua në një spital dhe forcat ushtarake bastisën fshatin e tij. Një anëtar i qeverisë së Netanyahut bëri thirrje për ekzekutimin e tij sipas një ligji të ri.

Në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme, Emmanuel Macron iu referua gjerësisht si situatës në Bregun Perëndimor ashtu edhe luftës në Rripin e Gazës.

Presidenti francez dënoi dhunën e kolonëve izraelitë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor, e cila është intensifikuar në muajt e fundit.

Sipas të dhënave të OKB-së, deri në mesin e vitit 2026, u regjistruan mesatarisht rreth gjashtë incidente të dhunshme në ditë që lidheshin me veprimet e kolonëve kundër palestinezëve ose pronës së tyre.

Duke iu referuar Gazës, Macron pyeti veten se çfarë mund të jetë “besueshmëria” e bashkësisë ndërkombëtare “nëse vazhdojmë të mbetemi joaktivë”, duke folur për një “spektakël që na turpëron të gjithëve”.

Ai argumentoi gjithashtu se zgjidhja me dy shtete mbetet një kusht i domosdoshëm për “sigurinë e Izraelit dhe popullit të tij sot dhe nesër”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu