Takimi me Trump, Zelensky i gatshëm të takohet me Putin: Në çdo kohë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se ishte gati në çdo kohë të takohej me udhëheqësin rus Vladimir Putin në një takim trepalësh me Shtetet e Bashkuara për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
“Jam gati në çdo kohë”, tha Zelensky në një konferencë për shtyp në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të martën.
Trump mund të organizojë një takim trepalësh, ku të gjitha çështjet e ndjeshme që udhëheqësit mund të ngrenë dhe të përpiqen t’i japin fund luftës.
“Mendoj se të gjithë duhet të lëvizim sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi ai.
Në një postim në X, ai e përshkroi takimin e tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump si “pozitiv dhe produktiv”. Zelensky tha se të dy udhëheqësit diskutuan “hapat e mundshëm të çtensionimit që mund t’i hapin rrugën diplomacisë”.
Ata diskutuan gjithashtu një “armëpushim energjetik” të mundshëm me Rusinë, në të cilin të dyja palët nuk do të synonin infrastrukturën energjetike të njëra-tjetrës.
“Çdo negociatë nga pala ruse do të dërgojë një sinjal se ata janë gati të veprojnë”, tha udhëheqësi ukrainas.
Zelensky tha se nuk kishte marrë një “përgjigje specifike” nga Trump nëse SHBA-të do ta furnizonin Ukrainën me raketa interceptuese shtesë, por shtoi se ndjenja ishte “pozitive” dhe se ekipi i tij do të “punonte për këtë”.
Zelensky tha gjithashtu se Ukrainës i duhen licenca për të prodhuar sisteme raketash Patriot dhe se i kërkoi Trumpit të ndihmojë në avancimin e kësaj çështjeje.
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