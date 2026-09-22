New York Yankees vs. Tampa Bay Rays, 23 maj 2026 — përmbledhje dhe statistika
Ndeshja mes New York Yankees dhe Tampa Bay Rays u zhvillua më 23 maj 2026 në Yankee Stadium, Bronx. Takimi nisi në orën 19:05 lokale dhe përfshiu të dhëna të shumta mbi gjendjen e skuadrave, lëndimet dhe performancat kryesore individuale.
Sipas Bleacher Report, Tampa Bay kishte rekord sezoni 95-60, ndërsa New York 89-66; si mysafirë Rays shënonin 40-34, kurse Yankees si vendas kishin 42-32. Në listën e të lënduarve ishin J. Heasley (RP, elbow, IL60), A. Judge (RF, leg, IL10), G. Stanton (DH, calf, IL60), J. Chisholm (SB, thumb, IL10), K. Castro (RP, elbow, IL60) dhe T. Grisham (CF, hamstring, IL10).
Statistikat ekipore tregonin dallime të dukshme: Rays kishin mesatare goditjeje më të lartë (.258) ndërsa Yankees ishin më të fortë në kategori të tjera si ERA dhe WHIP. Liderët sezonalë përfshinin J. Caminero me 41 homerë dhe 97 RBI dhe B. Rice me 39 homerë dhe 95 RBI. Në shtyllat e pitching-ut u përmendën emra si D. Rasmussen (ERA 2.72) dhe C. Schlittler (ERA 1.94, 234 strikeouts), ndërsa në role mbyllëse ishin K. Baker me 40 saves dhe D. Bednar me 34 saves.
Të dhënat e përmbledhura më sipër mbështeten në mbulimin dhe statistikat që ofron Bleacher Report.
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