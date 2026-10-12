Nga SHBA-ja te dialogu me Serbinë, Hoti ia numëron tetë sfida presidentes së re
Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka renditur tetë sfida kryesore me të cilat, sipas tij, do të përballet presidentja e re e Kosovës, duke theksuar nevojën për ndryshime në politikën e jashtme, forcimin e raporteve me aleatët dhe mbrojtjen e rendit kushtetues.
Në një reagim publik, Hoti ka vlerësuar se, ndonëse janë shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme, vendin e presin zhvillime të rëndësishme politike dhe institucionale.
“Përpara nesh janë zhvillime të rëndësishme politike dhe institucionale, në të cilat roli dhe angazhimi i Presidentes do të përcaktojnë kursin që do të marrin këto zhvillime”, ka shkruar Hoti.
Ai ka vënë theks të veçantë te procesi gjyqësor në Dhomat e Specializuara në Hagë, duke argumentuar se Kosova ka nevojë për një strategji të fuqishme diplomatike.
“Para së gjithash, Kosova ka nevojë për një strategji të fuqishme diplomatike, në kuadër të së cilës roli i Presidentes është kyç, pasi ajo përfaqëson unitetin e popullit dhe është kreu i shtetit”, ka deklaruar ai.
Një tjetër çështje që Hoti e ka cilësuar si prioritare është përmirësimi i marrëdhënieve me aleatët ndërkombëtarë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, njohjet dhe anëtarësimet e reja të Kosovës kanë ngecur, ndërsa raportet me aleatët janë zbehur gjatë viteve të fundit.
Hoti ka kërkuar gjithashtu rinisjen e dialogut strategjik me SHBA-në dhe kthimin te Marrëveshja e Uashingtonit e shtatorit të vitit 2020.
“Rinisja e dialogut strategjik dhe kthimi me vendosmëri te Marrëveshja e Uashingtonit janë dy hapat e parë drejt rivendosjes së partneritetit të ngushtë Kosovë-SHBA”, ka theksuar Hoti.
Në lidhje me dialogun me Serbinë, ish-kryeministri ka kritikuar qasjen e Qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti, duke vlerësuar se procesi ka marrë drejtim të gabuar.
Ai ka theksuar se dialogu duhet të përqendrohet në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare për njohje reciproke.
Hoti ka ngritur shqetësime edhe për procesin e integrimit evropian, funksionimin e institucioneve të drejtësisë dhe respektimin e Kushtetutës. Sipas tij, presidentja duhet të luajë rol aktiv në mbrojtjen e pavarësisë së drejtësisë dhe të rendit kushtetues.
“Presidentja ka rol kyç për të mbrojtur rendin kushtetues”, ka shkruar ai, duke kërkuar që ligjet e miratuara në Kuvend të shqyrtohen me kujdes para nënshkrimit.
Në fund, Hoti ka kritikuar edhe funksionimin e shërbimit diplomatik të Kosovës, duke pretenduar se gjatë viteve të fundit nuk ka pasur arritje të rëndësishme diplomatike dhe se emërimet joprofesionale e kanë dëmtuar këtë sektor.
Ai e ka përmbyllur reagimin me një mesazh për presidenten e re: “Urime, zonja Presidente, ju priftë e mbara në përballimin e sfidave që e presin Republikën e Kosovës”. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.