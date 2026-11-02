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Teater

Nick Mohammed do të jetë prezantuesi i «The Traitors» në West End: ylli i «Ted Lasso» merr mantelin nga Claudia Winkleman

Fenomeni televiziv britanik «The Traitors» zbarkon për herë të parë në skenë: Nick Mohammed, finalisti i «The Celebrity Traitors», do të drejtojë Tryezën e Rrumbullakët në «Acts of Betrayal», që nis preview-t më 11 maj 2027 në Gillian Lynne Theatre dhe hapet zyrtarisht më 8 qershor.

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Aktori dhe komediani Nick Mohammed do të jetë prezantuesi i versionit skenik të «The Traitors», fenomenit televiziv britanik që vitin e ardhshëm zbarkon për herë të parë në West End. Siç njofton BroadwayWorld, Mohammed është konfirmuar si The Host në produksionin e ri «The Traitors – Acts of Betrayal», në një video të publikuar sot, ku prezantuesja televizive Claudia Winkleman e “beton” zyrtarisht dhe i demonstron mënyrën se si drejtohet Tryeza e Rrumbullakët.

Mohammed, i njohur për publikun nga serialet «Ted Lasso» dhe «Slow Horses», nuk është i huaj për lojën: ai arriti deri në finale në serinë e parë të «The Celebrity Traitors» në BBC. Sipas Radio Times, ai e mbylli garën mes tre finalistëve si një “Faithful”, së bashku me historianin David Olusoga, ndërsa fitues doli Alan Carr. Videoja e prezantimit është filmuar në kështjellën Ardross në Malësitë Skoceze, shtëpia e versionit televiziv të shfaqjes.

Ndryshe nga formati televiziv, produksioni skenik e ngjesh gjithë një seri në një mbrëmje të vetme teatri: tradhtarët zgjidhen, tryezat e rrumbullakëta dhe “vrasjet” bëjnë të vetën dhe mbrëmja mbyllet me një finale dramatike. Në lojë hyjnë njëmbëdhjetë personazhe fiktive nga i gjithë vendi — mes tyre një fermer, një punonjës funerali, një oficer inteligjence, një sipërmarrës i ri, një pastruese dhe një ankandier.

Risia më e veçantë e produksionit janë pesë versionet e ndryshme të shfaqjes: secili ka të njëjtët njëmbëdhjetë personazhe dhe të njëjtin fillim, por personazhet që në një version dëbohen ose “vriten” herët, në një tjetër dalin fitues, dhe secila shfaqje qëndron më vete si një dramë e plotë. Shfaqja është shkruar nga John Finnemore, i njohur për sitcom-in radiofonik «Cabin Pressure», dhe regjohet nga Robert Hastie, regjisori i «Standing at the Sky’s Edge», fitues i çmimit Olivier, dhe i suksesit të West End-it «Operation Mincemeat».

«The Traitors – Acts of Betrayal» prodhohet nga Studio Lambert dhe Neal Street Productions. Shfaqjet paraprake nisin më 11 maj 2027 në Gillian Lynne Theatre të Londrës, ndërsa nata e premierës botërore është caktuar më 8 qershor 2027; biletat janë tashmë në shitje.

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