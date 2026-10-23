Emiratet dhe Greqia shpallin marrëveshje me vlerë 12,75 miliardë euro, Abu Dhabi planifikon edhe 15 miliardë euro investime të tjera
Në Forumin Strategjik në Athinë, në prani të princit të kurorës Sheikh Khaled bin Mohamed dhe kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, u shpallën 18 memorandume, marrëveshje dhe partneritete tregtare mes dy vendeve
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Greqia shpallën 18 memorandume mirëkuptimi, marrëveshje dhe partneritete tregtare me vlerë të përgjithshme 12,75 miliardë euro, ndërsa Abu Dhabi njoftoi se planifikon të investojë edhe 15 miliardë euro të tjera në Greqi, siç njofton Reuters. Shpallja u bë në Forumin Strategjik Emiratet–Greqi në Athinë, ku princi i kurorës së Abu Dhabit, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ndoqën një pjesë të punimeve dhe ishin dëshmitarë të shpalljes së marrëveshjeve, sipas Zyrës së Medias së Abu Dhabit.
Sipas raportimit të Reuters, plani shtesë prej 15 miliardë eurosh ndërtohet mbi nismën ekzistuese të përbashkët të investimeve mes dy vendeve dhe do t’u shtohet 4 miliardë eurove të angazhuara që në vitin 2022, pa u specifikuar ende investimet konkrete. Marrëveshjet e shpallura mbulojnë sektorë strategjikë si infrastruktura digjitale, teknologjia e avancuar dhe inteligjenca artificiale, energjia e rinovueshme dhe infrastruktura e energjisë së pastër, industria, logjistika, transporti dhe portet, shëndetësia dhe shkencat e jetës, si dhe siguria ushqimore, siç bën të ditur Zyra e Medias së Abu Dhabit.
Sheikh Khaled theksoi rolin e rëndësishëm të komuniteteve të biznesit të të dy vendeve në forcimin e marrëdhënieve ekonomike, duke i quajtur marrëdhëniet tregtare dhe të investimeve mes Emirateve dhe Greqisë një model bashkëpunimi të ndërtuar mbi një vizion të përbashkët dhe besim reciprok. Sipas tij, forcimi i mëtejshëm i partneriteteve strategjike, me në qendër inovacionin, teknologjinë e avancuar dhe zgjidhjet e inteligjencës artificiale, mbështet rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe krijon mundësi të reja investimi në sektorët me rritje të shpejtë.
Gjatë vizitës në Athinë, siç njofton Reuters, Sheikh Khaled zhvilloi edhe bisedime me Mitsotakis për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në fusha si energjia, infrastruktura dhe shëndetësia. Si shembull të pranisë emirate në ekonominë greke, Reuters përmend kompaninë e energjisë së rinovueshme Masdar, e cila vitin e kaluar përfundoi blerjen e plotë të kompanisë greke Terna Energy, pasi në vitin 2024 kishte blerë 70 për qind të aksioneve të saj, me një vlerë ndërmarrjeje prej 3,2 miliardë eurosh.
Forumi u mbajt në kuadër të vizitës zyrtare në Athinë të princit të kurorës së Abu Dhabit, në vitin kur dy vendet shënojnë 50 vjet marrëdhënie diplomatike. Shpallja e marrëveshjeve i jep përmbajtje konkrete synimit të Athinës për ta kthyer Greqinë në një portë të Emirateve drejt Evropës, siç e përshkruan edhe Ekathimerini zhvillimin e forumit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.