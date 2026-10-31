Nisin Lojërat Olimpike Verore Dakar 2026
Kanë nisur Lojërat Olimpike Verore Dakar 2026, në Senegal, një ngjarje historike, pasi është aktiviteti i parë olimpik në një vend afrikan. Midis 204 vendeve pjesëmarrëse është edhe Shqipëria, ndërkohë që aktiviteti, nga 31 tetor në 13 nëntor, do të transmetohet çdo ditë në RTSH Sport.
Janë hapur në stadiumin Abdoulaye Wade në kryeqytetin e Senegalit, Dakar, Lojërat Olimpike Rinore 2026, me ceremoninë e hapjes të transmetuar direkt në RTSH Sport. Është një ngjarje historike, pasi për herë të parë një kompeticion olimpik zhvillohet në kontinentin e Afrikës.
Ky është edicioni i katërt i Lojërave Olimpike Rinore Verore, pas Singaporit 2010, Nanjingut 2014 dhe Buenos Airesit 2018. Lojërat do të vazhdojnë deri në 13 nëntor dhe do të transmetohen çdo ditë në ekranin e RTSH Sport.
Në to do të marrin pjesën 2.655 sportistë të rinj që përfaqësojnë 204 komitete olimpike kombëtare, midis të cilëve edhe Shqipëroa, dhe do të konkurrojnë në 25 disiplina sportive, nën moton Afrika mirëpret, Dakari feston.
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