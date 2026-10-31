Obrenovaci mbeti sonte pa rrymë dhe pa ngrohje: defekti në rrjetin e tensionit të lartë u riparua, furnizimi po rikthehet
Ndërprerja përfshiu gjithë qytetin dhe shumicën e fshatrave të komunës, ndërsa ekipet e shpërndarjes punuan në nënstacionin në Mislogjin; me rikthimin e rrymës po normalizohet edhe ngrohja
Qyteti i Obrenovacit, në perëndim të Beogradit, mbeti sonte pa energji elektrike për shkak të një defekti në rrjetin e tensionit të lartë. Siç njofton N1, pa furnizim mbetën edhe fshatrat në drejtim të bashkësisë lokale Ushçe, ndërsa ndërprerja, sipas medias lokale Saga, përfshiu gjithë qytetin dhe shumicën e fshatrave të komunës së Obrenovacit.
Ekipet e Elektrodistribucionit të Serbisë punuan në nënstacionin në Mislogjin për të përcaktuar shkakun dhe për të riparuar defektin. Bashkë me rrymën u ndërpre edhe ngrohja, sepse pompat në nënstacionet e ngrohjes nuk mund të punonin pa energji elektrike, raporton Saga Media.
Pas riparimit të defektit, furnizimi me energji elektrike është rikthyer dhe pritet stabilizimi gradual i rrjetit. Me rikthimin e rrymës u krijuan kushtet për rinisjen e pompave dhe normalizimin gradual të ngrohjes. Në momentin e raportimit të medias lokale, ende nuk kishte konfirmim se furnizimi ishte rikthyer rregullisht në të gjitha vendbanimet e komunës.
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