Rezaei: SHBA-ja tregoi gatishmëri të pranojë shtatë kushtet e Iranit, Teherani pret përgjigjen amerikane
Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, deklaroi të shtunën se Shtetet e Bashkuara kanë treguar gatishmëri të pranojnë shtatë kushtet e Iranit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të drejtpërdrejta për luftën. Duke folur për televizionin shtetëror iranian IRIB, Rezaei tha se bëhet fjalë për një propozim amerikan më të mirë, në të cilin Uashingtoni ka shprehur gatishmërinë të pranojë kushtet iraniane.
Sipas Rezaei-t, shtatë kushtet e Teheranit ndryshojnë nga ato që ishin rënë dakord në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ai shtoi se Katari dhe Pakistani po udhëheqin përpjekjet ndërmjetësuese dhe se Irani është serioz për diplomacinë, por nuk do të heqë dorë nga të drejtat e popullit të tij.
Rezaei tha gjithashtu se Teherani po pret përgjigjen amerikane për diskutimet e fundit me ndërmjetësuesit. Sipas tij, Irani do ta detyrojë Amerikën të ndryshojë sjellje duke e shtyrë të pranojë kushtet iraniane, dhe vetëm pas kësaj do të diskutohen çështjet e tjera.
Mes shtatë kushteve për hapjen e Ngushticës së Hormuzit, Rezaei përmendi njohjen ndërkombëtare të marrëveshjes së Iranit me Omanin për ngushticën, konkretisht regjistrimin formal ndërkombëtar të saj, në mënyrë që menaxhimi iranian i korsisë së lundrimit brenda ngushticës të jetë i qartë. Hormuzi mbetet pika qendrore e përplasjes: përmes tij kalonte para luftës rreth një e pesta e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.