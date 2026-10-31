Erald Kapri: Nuk ka represion që i ndal të rinjtë, ndryshimi po vjen i plotë
Deputeti i Partisë Mundësia foli nga protesta në Tiranë, akuzoi policinë për cenim të së drejtës kushtetuese për të protestuar dhe paralajmëroi përgjigje ligjore për dhunën ndaj të rinjve
Deputeti i Partisë Mundësia, Erald Kapri, foli nga protesta e të rinjve në Tiranë dhe e akuzoi policinë se ka cenuar liritë dhe të drejtën kushtetuese të qytetarëve për të protestuar, duke rrezikuar jetën e të rinjve gjatë shpërndarjes së turmës. Siç njofton BalkanWeb, Kapri e cilësoi situatën si antikushtetuese dhe shumë të rëndë.
Sipas tij, disa dhjetëra protestues paqësorë që ndodheshin përpara zyrës së kryeministrit Edi Rama u detyruan nga policia të kalonin në trotuar, pa marrë asnjë shpjegim. Kapri tha se policia përdori dronë që lëshonin gaz lotsjellës dhe se gjatë protestës u rrëzuan dy dronë, jo vetëm një, ndërsa numri i autobotëve të ujit u rrit nga dy në gjashtë; përveç tyre, sipas tij, u përdor pa kursim edhe uji me presion dhe gazi lotsjellës.
Megjithatë, theksoi deputeti i Mundësisë, sheshi u tejmbush edhe këtë të shtunë. Ai paralajmëroi se dhuna e policisë do të ketë përgjigjen e duhur ligjore dhe se do të përgjigjen para ligjit si drejtuesit që dhanë urdhrat, ashtu edhe efektivët që ushtruan dhunë ndaj të rinjve. Sipas Kaprit, sot ata i mbron Edi Rama, por shumë shpejt ai nuk do t’i mbrojë më.
Kapri deklaroi se Shqipëria nuk është më republikë parlamentare, por, siç u shpreh ai, republikë e kryeministrit, dhe se vetë Rama nuk ka guxim të qëndrojë në zyrën e tij, ndërsa në krye të shtetit ka vënë drejtorin e Policisë, Skënder Hitajn, të cilin e cilësoi mercenar të pushtetit që po dhunon protestuesit.
“Ky është një moment historik, ka dalë rinia në shesh”, tha Kapri, duke shtuar se ndryshimi po vjen dhe këtë herë do të jetë i plotë, ndërsa klasa politike e njohur gjatë këtyre 36 viteve, sipas tij, nuk do të ekzistojë më. Ai përsëriti se Partia Mundësia do t’i mbështesë të rinjtë çdo ditë, deri kur Rama të pranojë përgjegjësitë, të japë dorëheqjen dhe vendi të përgatitet për zgjedhje të reja.
Këtë të shtunë, qindra të rinj e të reja dolën sërish në shesh dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, në ditën e 19-të të protestës së nisur më 13 tetor.
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