Gjykatësi rrëzon përfundimisht padinë e Trump kundër Wall Street Journal për letrën e Epstein
Një gjykatës federal në Miami e hodhi poshtë të shtunën, me paragjykim, padinë për shpifje të presidentit Donald Trump kundër gazetës Wall Street Journal për raportimin mbi një letër ditëlindjeje për Jeffrey Epstein, duke vendosur se presidenti nuk provoi se gazeta veproi me keqdashje reale — vendimi është përfundimtar dhe padia nuk mund të ngrihet përsëri.
Siç njofton Reuters, një gjykatës amerikan e hodhi poshtë të shtunën padinë e presidentit Donald Trump kundër Wall Street Journal me paragjykim (“with prejudice”), sipas dokumentit gjyqësor të depozituar po atë ditë. Kjo do të thotë se çështja mbyllet përfundimisht dhe Trump nuk mund ta ringrejë atë.
Sipas CNN, gjykatësi i distriktit Darrin P. Gayles vendosi se Trump nuk arriti të argumentonte në mënyrë të besueshme se gazeta e Rupert Murdoch veproi me “keqdashje reale” kur publikoi historinë. Gayles refuzoi edhe argumentin e presidentit se gazeta duhej ta kishte ndaluar publikimin pasi ai e mohoi letrën, duke shkruar se një kërkesë e tillë do të shkelte Amendamentin e Parë: “Po të ishte ky ligji, sa herë që një figurë publike ose ekipi i tij mohon një akuzë, gazetarët do të bllokoheshin menjëherë nga publikimi i shtypit negativ ose kundërshtues.”
Siç raporton Associated Press, vendimi i gjykatësit në Miami e cilësoi padinë si një përpjekje që “kapet pas fijeve” për të “fabrikuar” të meta në raportimin investigativ të gazetës. Dokumentet për tarifat e avokatëve duhet të depozitohen brenda 30 ditëve nga e shtuna.
Përplasja nisi në korrik 2025, kur Trump paditi gazetën, kompanitë e saj mëmë, Murdoch-un dhe dy gazetarë, pasi Wall Street Journal raportoi për një letër me përmbajtje sugjestive që, sipas gazetës, mbante emrin e Trump dhe ishte përfshirë në një album të vitit 2003 për ditëlindjen e 50-të të Epstein, të mbledhur nga Ghislaine Maxwell. Letra, sipas gazetës, mbyllej me fjalët “Gëzuar ditëlindjen — dhe qoftë çdo ditë një tjetër sekret i mrekullueshëm”. Trump e mohoi autorësinë dhe e quajti historinë “të rreme, keqdashëse dhe shpifëse”. Në prill, Gayles e kishte hedhur poshtë padinë fillestare pa paragjykim, duke i dhënë Trump mundësinë ta ndryshonte ankesën; të shtunën ai vendosi se as ankesa e ndryshuar nuk i zgjidhte problemet.
“Jemi të kënaqur me vendimin e gjykatës”, i tha CNN një zëdhënës i Dow Jones, kompanisë mëmë të gazetës, ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment. Një zëdhënës i ekipit ligjor të Trump i tha New York Times se presidenti do të vazhdojë përpara me padinë e tij kundër gazetës dhe të pandehurve të tjerë dhe do të mbajë përgjegjës ata që, sipas tij, mashtrojnë publikun amerikan. Vendimi është një tjetër humbje në fushatën ligjore të presidentit kundër mediave amerikane: Trump ka ngritur gjithashtu një padi 15 miliardë dollarëshe kundër New York Times dhe një padi 10 miliardë dollarëshe kundër BBC-së.
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