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Kosova

Policia sekuestron pesë armë zjarri dhe municion në Zubin Potok

Aksioni në një hambar në fshatin Kleçkë u zhvillua pas informacioneve të qytetarëve; u sekuestruan edhe 33 fishekë dhe pajisje optike, ndërsa deri tani nuk ka persona të arrestuar.

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Policia e Kosovës ka sekuestruar pesë armë zjarri dhe municion gjatë një operacioni të zhvilluar të shtunën në fshatin Kleçkë të komunës së Zubin Potokut, siç njofton Telegrafi, duke iu referuar njoftimit të Policisë.

Sipas njoftimit të Policisë, operacioni u zhvillua pas informacioneve të pranuara nga qytetarët, të cilat ngritën dyshime për praninë e armëve dhe mjeteve të tjera ilegale në këtë komunë. Zyrtarët policorë nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicën e Veriut kanë kontrolluar një hambar në fshatin Kleçkë.

Gjatë kontrollit, siç raporton Telegrafi, janë gjetur dhe sekuestruar një pushkë gjuetie, një pushkë gjuetie gjysmëautomatike, një armë automatike, një pushkë gjuetie dytytëshe dhe një revole e tipit TT me një karikator të zbrazët.

Policia ka sekuestruar edhe 33 fishekë për armë të gjata, një këllëf me optikë për armë të gjatë dhe dy karikatorë të zbrazët për armë të gjata.

Deri në këtë fazë nuk ka persona të arrestuar lidhur me rastin. Për rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, i cili ka udhëzuar inicimin e rastit për veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”. Policia e Kosovës ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe i ka inkurajuar që çdo rast të dyshimtë ta raportojnë në numrin emergjent 192.

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