☁️
Tiranë 28°C · Vranët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,548 ▼ -0.88% ETH $2,581 ▼ -2.1% XRP $1.3787 ▼ -4.31% SOL $108.2500 ▼ -2.89%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Kategoria e Parë: Besëlidhja merr fitoren e parë në kampionat, nuk ka gola në Pogradec Hapet 5 kilometrat e parë të autostradës rreth Kragujevcit — Vuçiç: “Fitore e vërtetë për Serbinë” Kuvajti dënon sulmin e Huthi-t ndaj Riadit; Lidhja e Botës Islame: “shkelje e të gjitha vlerave fetare” Mbyllet nesër në mesnatë regjistrimi për 6.000 dinarët — pagesat nisin të martën Triple H zbuloi çelësin që mund të ringjallë WWE
Menu
Kronika

“O djali i nënës”! Skena prekëse në Sarandë: Mamaja e 44-vjeçarit Artan Myrtaj mbërrin në vendin e ngjarjes

· 1 min lexim
“O djali i

Pamje të rënda janë regjistruar në vendin e atentatit në qendër të Sarandës, pak çaste pas ekzekutimit me armë zjarri të 44-vjeçarit Artan Myrtaj. Nëna e viktimës ka mbërritur në vendngjarje, ku pasi ka parë të birin të shtrirë pa jetë, ka shpërthyer në lot dhe ulërima me klithmat “O djali i nënës”.

Në këto momente të rënda tronditjeje psiqike, një grua e pranishme dhe një efektiv i Policisë së Shtetit janë përpjekur ta mbajnë dhe ta largojnë nga rrethimi i skenës së krimit. Ndërkohë, grupi hetimor ka vazhduar punën për rrethimin e zonës dhe mbledhjen e provave materiale në prani të dhjetëra qytetarëve të tronditur nga ngjarja.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu