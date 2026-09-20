“O djali i nënës”! Skena prekëse në Sarandë: Mamaja e 44-vjeçarit Artan Myrtaj mbërrin në vendin e ngjarjes
Pamje të rënda janë regjistruar në vendin e atentatit në qendër të Sarandës, pak çaste pas ekzekutimit me armë zjarri të 44-vjeçarit Artan Myrtaj. Nëna e viktimës ka mbërritur në vendngjarje, ku pasi ka parë të birin të shtrirë pa jetë, ka shpërthyer në lot dhe ulërima me klithmat “O djali i nënës”.
Në këto momente të rënda tronditjeje psiqike, një grua e pranishme dhe një efektiv i Policisë së Shtetit janë përpjekur ta mbajnë dhe ta largojnë nga rrethimi i skenës së krimit. Ndërkohë, grupi hetimor ka vazhduar punën për rrethimin e zonës dhe mbledhjen e provave materiale në prani të dhjetëra qytetarëve të tronditur nga ngjarja.
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