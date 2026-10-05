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05 Tet 2026
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Maqedonia e Veriut

Oda Ekonomike propozon ndryshime për ditët jo-pune: sot pres-konferencë për festat dhe ndikimin e tyre në ekonomi

Oda Ekonomike e Maqedonisë mban sot një pres-konferencë me temë "Festat në Maqedoni dhe ndikimi i tyre në ekonomi", ku do të prezantohet sistemi aktual i festave dhe i ditëve jo-pune, si dhe një propozim për ndryshimin e Ligjit për festat.

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Oda Ekonomike e Maqedonisë do të mbajë sot një pres-konferencë me temë “Festat në Maqedoni dhe ndikimi i tyre në ekonomi”, siç njofton Biznis Vesti. Gjatë pres-konferencës do të prezantohet sistemi aktual i festave dhe i ditëve jo-pune në vend, si dhe një propozim për ndryshime në Ligjin për festat.

Sipas raportimit të Biznis Vesti, Oda njofton se ndryshimet e propozuara kanë për qëllim të optimizojnë numrin e ditëve jo-pune dhe të kontribuojnë në produktivitet më të madh dhe efikasitet ekonomik.

Tema pritet të hapë një diskutim më të gjerë për ndikimin e renditjes së festave mbi kompanitë, punëtorët dhe aktivitetin e përgjithshëm ekonomik.

Pres-konferenca mbahet sot, dhe detajet e propozimit të Odës pritet të bëhen publike gjatë saj.

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