Teodora Eftimovska Bojkovska propozohet për gjyqtare kushtetuese, Kostadinovskit i mbaron mandati i kryetarit
Komisioni për zgjedhje dhe emërime e mbështeti me tetë vota pro gjyqtaren nga Gostivari për vendin e lënë bosh nga Goce Naumovski; nëse miratohet në seancë plenare, ajo do ta kompletojë përbërjen e Gjykatës Kushtetuese.
Gjyqtarja nga Gostivari, Teodora Eftimovska Bojkovska, është propozuar për gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese, në vendin e Goce Naumovskit, i cili paraprakisht kishte dhënë dorëheqje. Siç njofton Alsat, Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime e mbështeti emrin e saj me tetë vota “për” dhe asnjë kundër.
Nëse propozimi kalon edhe në seancë plenare, Eftimovska Bojkovska do të ishte gjyqtarja e nëntë kushtetuese dhe me këtë do të kompletohej përbërja e Gjykatës. Plotësimi i përbërjes do t’i hapte rrugë Kushtetueses që të vendosë për Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, lëndën më të vjetër dhe më të ndjeshme që ajo ka në procedurë.
Megjithatë, këtë lëndë në rend dite do të duhet ta vendosë kryetari i ri i Gjykatës, sepse Darko Kostadinovskit i mbaron mandati dyvjeçar si kryetar më 2 dhjetor. Edhe kryetari i ardhshëm do të përballet me probleme të përbërjes: Kostadinovskit dhe gjyqtarit Osman Kadriu u mbaron edhe mandati tetëvjeçar si gjyqtarë më 11 janar të vitit të ardhshëm, ndërsa zëvendësuesit e tyre duhet t’i propozojë presidentja e shtetit, Gordana Siljanovska Davkova, pas periudhës së pushimeve dimërore.
Edhe nëse zëvendësuesit zgjidhen shpejt, Gjykata për një kohë të shkurtër sërish nuk do të jetë e plotë, sepse në mars i mbaron mandati gjyqtarit Naser Ajdari. Kjo do të thotë se Kushtetuesja sërish do të detyrohet ta shtyjë vendimmarrjen për lëndën e Ligjit të Gjuhëve.
Lënda për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve është formuar në Gjykatën Kushtetuese në vitin 2019, pas dorëzimit të disa iniciativave nga subjekte të ndryshme, të cilat kontestonin përputhshmërinë e ligjit me Kushtetutën. Gjykata i bashkoi iniciativat në një lëndë të vetme, e cila prej atëherë vazhdon të jetë në procedurë, pa një vendim përfundimtar.
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