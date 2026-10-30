OKB paralajmëron: Në Kongo, 28.8 milionë njerëz përballen me mungesë ushqimi
Më shumë se 28 milionë njerëz në Republikën Demokratike të Kongos nuk kanë ushqim të mjaftueshëm dhe numri i njerëzve që përballen me pasiguri akute ushqimore pritet të rritet në muajt në vijim, thanë sot Kombet e Bashkuara, duke cituar të dhënat më të fundit nga Klasifikimi i Integruar i Fazave të Sigurisë Ushqimore (IPC).
Më shumë se 3.6 milionë njerëz janë në një situatë emergjence, pra në fazën e katërt.
Kriza në Kongo është përkeqësuar nga konfliktet afatgjata në lindje të vendit, zhvendosja e popullsisë, përhapja e epidemisë së Ebolës, trazirat ekonomike, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe karburantit, si dhe pasojat e katastrofave klimatike.
Në deklaratë thuhej se situata është veçanërisht e vështirë në provincat e Kivusë Veriore, Kivusë Jugore dhe Iturit, ku 10.4 milionë njerëz janë në fazën e tretë ose më të lartë të pasigurisë ushqimore.Territoret e Đugu, Fizi, Shabunda dhe Walungu janë vendosur në fazën e katërt.
“Konfliktet dhe dhuna në Kongon lindore vazhdojnë të çojnë në zhvendosjen e popullsisë, të kërcënojnë burimet e të ardhurave dhe të pengojnë aksesin në ushqim dhe tregje”, thuhet në paralajmërimin e IPC-së.
OKB-ja deklaron se presion shtesë përfaqësohet nga përhapja e shpejtë e Ebolës, epidemitë e përsëritura të sëmundjeve të tjera, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe karburantit, si dhe përmbytjet dhe pasojat e tjera të ndryshimeve klimatike, sipas OKB-së.Situata pritet të përkeqësohet më tej nga janari deri në qershor, kur numri i njerëzve në fazën e tretë ose më të lartë mund të arrijë në 30.3 milionë, duke përfshirë 4.2 milionë njerëz në fazën e katërt.
Përkeqësimi mund të ndikohet nga vazhdimi i konfliktit dhe zhvendosjes, përhapja e Ebolës dhe pasojat e pritura të fenomenit të motit El Niño , duke përfshirë përmbytjet që mund të kërcënojnë prodhimin bujqësor dhe aksesin në tregje, thuhet në deklaratë.
Situata është përkeqësuar më tej nga rritja e çmimeve të ushqimit, karburantit dhe inputeve bujqësore, si dhe nga ulja e ndihmës humanitare.
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