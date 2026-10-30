☁️
Tiranë 10°C · Vranët 30 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 102.95 ▲0.93%
ARI 3,885 ▼3.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
₿ CRYPTO
BTC $76,866 ▼ -2.92% ETH $2,242 ▼ -1.32% XRP $1.2535 ▼ -0.14% SOL $95.5300 ▼ -1.85%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 %
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
30 Tet 2026
Breaking
Rrëfehet italiani që vrau shqiptarin 29-vjeçar: Kam pasur frikë për veten dhe familjen FOKUS – Von der Leyen, Costa dhe Carney nënshkruajnë deklaratën për “Aleancën për të Ardhmen” MONTREAL – Kanadaja dhe BE-ja shpallin aleancën e re Transportonte dy makina drejt Shqipërisë me kamion frigoriferik, 26-vjeçari shqiptar gjobitet me 10 mijë euro në Itali RUSI – Kremlini: Përgatitjet për bisedimet trepalëshe nuk kërkojnë ndërprerje të luftimeve
Menu
Bota

OKB paralajmëron: Në Kongo, 28.8 milionë njerëz përballen me mungesë ushqimi

· 3 min lexim

Më shumë se 28 milionë njerëz në Republikën Demokratike të Kongos nuk kanë ushqim të mjaftueshëm dhe numri i njerëzve që përballen me pasiguri akute ushqimore pritet të rritet në muajt në vijim, thanë sot Kombet e Bashkuara, duke cituar të dhënat më të fundit nga Klasifikimi i Integruar i Fazave të Sigurisë Ushqimore (IPC).

Më shumë se 3.6 milionë njerëz janë në një situatë emergjence, pra në fazën e katërt.

Kriza në Kongo është përkeqësuar nga konfliktet afatgjata në lindje të vendit, zhvendosja e popullsisë, përhapja e epidemisë së Ebolës, trazirat ekonomike, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe karburantit, si dhe pasojat e katastrofave klimatike.

Në deklaratë thuhej se situata është veçanërisht e vështirë në provincat e Kivusë Veriore, Kivusë Jugore dhe Iturit, ku 10.4 milionë njerëz janë në fazën e tretë ose më të lartë të pasigurisë ushqimore.Territoret e Đugu, Fizi, Shabunda dhe Walungu janë vendosur në fazën e katërt.

“Konfliktet dhe dhuna në Kongon lindore vazhdojnë të çojnë në zhvendosjen e popullsisë, të kërcënojnë burimet e të ardhurave dhe të pengojnë aksesin në ushqim dhe tregje”, thuhet në paralajmërimin e IPC-së.

OKB-ja deklaron se presion shtesë përfaqësohet nga përhapja e shpejtë e Ebolës, epidemitë e përsëritura të sëmundjeve të tjera, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe karburantit, si dhe përmbytjet dhe pasojat e tjera të ndryshimeve klimatike, sipas OKB-së.Situata pritet të përkeqësohet më tej nga janari deri në qershor, kur numri i njerëzve në fazën e tretë ose më të lartë mund të arrijë në 30.3 milionë, duke përfshirë 4.2 milionë njerëz në fazën e katërt.

Përkeqësimi mund të ndikohet nga vazhdimi i konfliktit dhe zhvendosjes, përhapja e Ebolës dhe pasojat e pritura të fenomenit të motit El Niño , duke përfshirë përmbytjet që mund të kërcënojnë prodhimin bujqësor dhe aksesin në tregje, thuhet në deklaratë.

Situata është përkeqësuar më tej nga rritja e çmimeve të ushqimit, karburantit dhe inputeve bujqësore, si dhe nga ulja e ndihmës humanitare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu