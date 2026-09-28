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Brumëra

Okonomiyaki japoneze — petullat legjendare të Osakës me lakër dhe salcë të ëmbël

Petulla të trasha japoneze me lakër të grirë hollë, të pjekura në tigan dhe të zbukuruara me salcë okonomiyaki, majonezë, alga deti dhe copëza toni të thatë — krokante nga jashtë, të buta nga brenda.

· 2 min lexim

Përbërësit

Për 4 porcione:

  • 200 g miell gruri
  • 200 ml lëng dashi (ose ujë me 1 lugë çaji koncentrat dashi)
  • 2 vezë
  • 400 g lakër të bardhë, e prerë në fije të holla
  • 4 feta proshutë të tymosur (opsionale)
  • kripë sipas shijes
  • 2 lugë gjelle vaj për tiganin

Për zbukurim:

  • salcë okonomiyaki (ose salcë e trashë Worcestershire)
  • majonezë (mundësisht japoneze)
  • 2 lugë çaji alga deti të thata të bluara (aonori)
  • një grusht copëza toni të thatë (katsuobushi)
  • xhenxhefil turshi (opsionale)

Përgatitja

  1. Në një tas të madh hidhni miellin dhe lëngun dashi dhe rrihini derisa të bëhet një brumë i lëmuar pa kokrra; shtoni vezët dhe pak kripë.
  2. Shtoni lakrën e prerë hollë dhe përziejeni mirë me duar, që çdo fije lakre të mbulohet me brumë.
  3. Nxehni tiganin në zjarr mesatar me pak vaj. Hidhni një të katërtën e masës dhe formoni me shpatull një petullë të trashë rreth 2 cm.
  4. Vendosni sipër një fetë proshutë (nëse e përdorni) dhe piqni 4–5 minuta, derisa ana e poshtme të marrë ngjyrë të artë.
  5. Kthejeni petullën me kujdes dhe piqni edhe 4–5 minuta nga ana tjetër, derisa të jetë e pjekur mirë edhe brenda. Përsëriteni me pjesën tjetër të masës.
  6. Transferojeni në pjatë, hidhni sipër salcën okonomiyaki në vija, pastaj majonezën në formë zigzagu. Spërkatni algat e detit dhe copëzat e tonit të thatë. Servireni menjëherë, sa është e nxehtë.

Koha: Përgatitja 15 minuta, gatimi 20 minuta. Porcione: 4.

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