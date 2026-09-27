Tiropita greke — byreku klasik me djathë feta, i artë dhe krokant
Byreku më i dashur i Greqisë: petë të holla krokante të mbushura me djathë feta kremoze — receta klasike që piqet në 40 minuta.
Tiropita është byreku kombëtar i Greqisë — petë filo të holla, të lyera me gjalpë, të mbushura me djathë feta dhe të pjekura derisa marrin ngjyrë të artë. Serviret e ngrohtë për mëngjes, meze apo darkë të lehtë, dhe receta klasike që vijon është mënyra më e thjeshtë për ta përgatitur në shtëpi.
PËRBËRËSIT (për 6–8 porcione):
- Petë të holla për byrek (filo) — 500 g (1 pako)
- Djathë feta — 400 g
- Djathë i butë kremoz (rikota ose gjizë) — 200 g
- Vezë — 3 copë
- Kos — 150 ml
- Qumësht — 100 ml
- Gjalpë i shkrirë ose vaj ulliri — 80 g (për lyerjen e petëve)
- Piper i zi i bluar — 1 lugë çaji
- Arrëmyshk — majë luge (opsional)
- Kopër ose mente e freskët e grirë hollë — 2 lugë gjelle (opsional)
- Susam — 1 lugë gjelle për sipër (opsional)
- Kripë — me kujdes, feta është vetë e kripur
HAPAT E PËRGATITJES:
- Ngrohe furrën në 180°C. Lye me gjalpë një tavë të rrumbullakët (rreth 30 cm).
- Në një tas të madh thërrmo fetën me pirun, shto djathin e butë kremoz, vezët e rrahura, kosin, qumështin, piperin e zi, arrëmyshkun dhe barishtet e freskëta. Përziej mirë derisa të bëhet një masë homogjene.
- Shtro në tavë gjysmën e petëve, duke i vendosur një nga një dhe duke i lyer secilën me gjalpë të shkrirë (ose vaj ulliri). Lëri skajet e petëve të varen jashtë tavës.
- Hidhe mbushjen me djathë dhe rrafshoje në mënyrë të barabartë.
- Mbuloj me petët e mbetura, duke i lyer sërish secilën me gjalpë, dhe palos skajet nga brenda.
- Me thikë të mprehtë preje sipërfaqen në trekëndësha (si rreze), pa e prerë deri në fund.
- Lye sipërfaqen me gjalpin e mbetur dhe spërkat me susam.
- Piq në furrë për 35–40 minuta, derisa byreku të marrë ngjyrë të artë dhe krokante.
- Nxirre nga furra dhe lëre të pushojë 10 minuta para se ta presësh dhe ta servisësh.
KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja: 20 minuta. Pjekja: 35–40 minuta. Gjithsej: rreth 1 orë. Porcione: 6–8.
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