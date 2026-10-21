OpenAI zgjeron reklamat në ChatGPT në 26 vende të tjera, totali arrin 89
Më shumë se 100 mijë reklamues kanë zhvilluar fushata në platformë, ndërsa biznesi i reklamave arriti një ritëm vjetor prej 1 miliard dollarësh në gusht
OpenAI njoftoi të mërkurën se po e zgjeron reklamimin në ChatGPT në 26 vende të tjera, duke e çuar totalin në 89 vende, siç njofton Reuters. Kompania po e forcon biznesin e reklamave për të rritur të ardhurat përpara një oferte të mundshme publike fillestare, ndërsa lajmi u konfirmua edhe nga The Information, sipas të cilit numri i reklamuesve ka kaluar 100 mijë.
Sipas raportimit të Reuters, zgjerimi shton 14 vende të tjera të Amerikës Latine, përfshirë Argjentinën, Kilin, Kolumbinë dhe Perunë, pas nisjes në Meksikë dhe Brazil, ndërsa reklamat po nisin edhe në tregje të Evropës, Lindjes së Mesme, Afrikës dhe Azisë, përfshirë Nigerinë, Afrikën e Jugut, Serbinë, Ukrainën, Kamboxhian, Bangladeshin dhe Pakistanin. Reklamuesit në tregjet e reja mund të hyjnë përmes partnerëve teknologjikë ose vetë me Ads Manager në platformën e kompanisë.
OpenAI kishte nisur testimin e reklamave në ChatGPT në Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij viti dhe, siç njofton Reuters, më shumë se 100 mijë reklamues kanë zhvilluar tashmë fushata në platformë. Kompania tha në gusht se biznesi i reklamave kishte arritur një ritëm vjetor të ardhurash prej 1 miliard dollarësh.
Reklamat do të shfaqen vetëm në planet Free dhe Go të ChatGPT, ndërsa abonimet Plus, Pro dhe Enterprise do të mbeten pa reklama. Në shtator, sipas Reuters, OpenAI prezantoi edhe mjete me inteligjencë artificiale për reklamuesit dhe nisi testimin e agjentëve të sponsorizuar nga bizneset me reklamues të përzgjedhur amerikanë.
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