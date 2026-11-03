Startup-i i inferencës së AI Fal dyfishon vlerësimin në 16 miliardë dollarë
Kompania nga San Francisko mblodhi 1.3 miliardë dollarë në raundin e udhëhequr nga Bessemer Venture Partners, me pjesëmarrjen e Nvidia, duke e çuar vlerësimin në dyfishin e atij të prillit
Fal, një startup me bazë në San Francisko që pret dhe vë në punë modele të inteligjencës artificiale për video, imazhe dhe audio, ka mbledhur 1.3 miliardë dollarë në raundin e tij më të fundit të financimit, siç njofton TechCrunch. Raundi u udhëhoq nga Bessemer Venture Partners, me pjesëmarrjen e Nvidia, Sound Ventures dhe T. Rowe Price, dhe marrëveshja e vlerëson Fal në 16 miliardë dollarë.
Vlerësimi i ri është dyfishi i atij prej 8 miliardë dollarësh që kompania kishte në prill, sipas Bloomberg. Fal njoftoi në të njëjtën kohë raundet Series E dhe Series F, me një total të kombinuar prej 1.65 miliardë dollarësh të mbledhura në të dyja raundet, ndërsa raundi i mëparshëm u udhëhoq nga Sequoia.
Raundi Series F vjen mes një kërkese në rritje të fortë për shërbimet e inferencës, pra për vënien në punë të një modeli të inteligjencës artificiale të trajnuar tashmë, në mënyrë që ai të gjenerojë rezultate, veçanërisht nga klientët që mbështeten te modelet me kod të hapur. Sipas Bloomberg, Fal e kishte tejkaluar më herët këtë vit nivelin prej 800 milionë dollarësh të ardhura të annualizuara.
Fal nuk është i vetëm në këtë treg. Rivalët Baseten, Fireworks AI dhe Modal po rriten gjithashtu me shpejtësi, por marzhet bruto në biznesin e inferencës mbeten të holla, për shkak të kostove të larta të fuqisë kompjuterike që kërkon vënia në punë e këtyre modeleve.
Fal u bashkëthemelua në vitin 2021 nga Burkay Gur, ish-drejtues i mësimit makinerik në Coinbase dhe më herët inxhinier në Oracle, dhe nga Gorkem Yurtseven, ish-zhvillues në Amazon. Rritja e financimit të kompanisë vjen pikërisht në një kohë kur kërkesa për shërbimet e inferencës po rritet me shpejtësi.
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