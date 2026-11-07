Frank Wildhorn emërohet kujdestar nderi i «RepresentAsian» përpara galës së West End-it
Kompozitori i «Death Note» dhe «Your Lie in April» i bashkohet misionit për përfaqësimin aziatik në skenë, ndërsa gala e 9 nëntorit në Lyric Theatre të Londrës mbledh fonde për bursa trajnimi për artistët e rinj.
Kompozitori Frank Wildhorn, i nominuar për çmimet Tony, Grammy dhe Emmy, është emëruar kujdestar nderi i «RepresentAsian», siç njofton BroadwayWorld. Emërimi forcon misionin e organizatës për të promovuar përfaqësimin, diversitetin dhe përfshirjen aziatike në artet performative dhe për të krijuar më shumë mundësi për artistët e rinj aziatikë.
Angazhimi i Wildhorn-it me kulturën dhe trashëgiminë aziatike është tashmë pjesë e historisë së fundit të West End-it: dy muzikalet e tij atje, «Death Note» dhe «Your Lie in April», u interpretuan tërësisht nga aktorë aziatikë, duke treguar histori të rrënjosura në atë trashëgimi me vetë njerëzit për të cilët ato flasin. «Death Note» do të kthehet në Barbican Theatre nga 23 marsi deri më 15 maj 2027, si përsëritje e premierës së këtij vere që i shiti të gjitha biletat. «Kam pasur një përvojë kaq të mrekullueshme duke punuar në “Your Lie in April” dhe “Death Note”. Jam shumë krenar për reagimet që marrim nga kaq shumë familje, fëmijët e të cilave e shohin veten në skenë për herë të parë — aty ku ëndrrat mund të bëhen realitet», është shprehur kompozitori me rastin e emërimit.
Njoftimi vjen përpara galës së këtij viti, «RepresentAsian: An Evening of Asian Talent», që mbahet të hënën, më 9 nëntor, në orën 19:30 në Lyric Theatre në Shaftesbury Avenue të Londrës. Mbrëmja, që zgjat rreth dy orë e njëzet minuta me një pushim, moderohet nga Nina Wadia dhe mbledh yje të West End-it dhe interpretues në ngjitje — Hiba Elchikhe, Zheng Xi Yong, Mia Kobayashi, Nadim Naaman, Soophia Foroughi, Roshani Abbey, Sameer Dhanjee, Shivaane Subash, Charlie Moscrop dhe James Hameed — ndërsa Kobayashi dhe Zheng Xi Yong do të rikthejnë një këngë nga «Your Lie in April» si moment special nga vepra e Wildhorn-it.
«RepresentAsian» është një koncert galë dhe mbledhje fondesh: të ardhurat mbështesin bursa trajnimi artistik plotësisht të financuara për studentët e rinj aziatikë në The Boury Academy, duke ndihmuar talentet e reja të trajnohen pavarësisht prejardhjes. Organizata u themelua në vitin 2021 nga drejtori i kastingut Ben Armstrong dhe, si kujdestar nderi, Wildhorn-i i jep emrin dhe mbështetjen e tij punës për ta zgjeruar përfaqësimin dhe për t’u hapur rrugën artistëve të rinj aziatikë.
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