🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 25 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.43 ▼2.3%
ARI 4,322 ▲0.55%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $83,680 ▼ -0.73% ETH $2,679 ▼ -0.27% XRP $1.5547 ▲ +1.61% SOL $121.1400 ▲ +3.84%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.43 ▼2.3 % ARI 4,322 ▲0.55 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.43 ▼2.3 % ARI 4,322 ▲0.55 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
«Çmimet Tony 2027» formojnë komitetin e nominimeve: Lorna Luft, William Ivey Long dhe Sanaz Toossi në 65 anëtarë Maqedonasit bastojnë më shumë sesa investojnë: 852 milionë euro në lojërat e fatit, vetëm 372 milionë në fondet investuese Kinematografi polak Łukasz Żal fiton ‘Kamerën e Artë 300’ në festivalin ‘Vëllezërit Manaki’ Volejboll Femra, Kupa e Shqipërisë: Studenti-Partizani, është finale Sam Darnold rikthehet në formacion dhe do të nisë për Seahawks ndaj Commanders
Menu
Kosova

Organizatori i protestës, Çlirim Haziri i drejtohet qeverisë: ‘Çka po prisni?’

Haziri iu drejtua protestuesve sonte në sheshin "Skënderbeu": protesta do të vazhdojë në borë e në shi, pavarësisht motit

· 1 min lexim

Protesta në Prishtinë në kundërshtim të vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka hyrë në ditën e dhjetë.

Organizatori i protestës, Çlirim Haziri, iu drejtua sonte protestuesve në sheshin “Skënderbeu”, teksa kritikoi institucionet për mungesë veprimesh konkrete.

Ai u zotua se protesta do të vazhdojë pavarësisht kushteve atmosferike, me reshje shiu apo bore, derisa zëri i protestuesve të dëgjohet.

“Çdo ditë që kalon pa veprim institucional do ta bëj pyetjen tonë edhe më të fortë, çka po prisni? Çfarë po bëni? Ne do të vazhdojmë këtu në këtë shesh në borë e në shi të kërkojmë përgjigjje nga institucionet në çdo rrugë demokratike që na takon si qytetarë të këtij vendi”, tha Haziri para të pranishmëve.

Fjalimi i tij u shoqërua me thirrje të përsëritura ndaj qeverisë për të reaguar institucionalisht dhe për t’i dhënë përgjigje qytetarëve që po protestojnë.

Burimi: Klan Kosova

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu