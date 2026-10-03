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03 Tet 2026
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Kosova

OVL-UÇK thërret tubim të hënën në orën 12:00 para Kuvendit për Ligjin e Speciales

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Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka bërë të ditur se të hënën, më 5 tetor, nga ora 12:00, do të mblidhet para Kuvendit të Kosovës, duke i ftuar edhe qytetarët të marrin pjesë dhe të shprehin pakënaqësinë ndaj pushtetit që nuk po voton menjëherë në të dy leximet plotësimet dhe ndryshimet e Ligjit për Gjykatën Speciale, siç njofton KosovaPress.

“Pas dështimit të arritjes së një marrëveshjeje politike për votimin e menjëhershëm të plotësimit dhe ndryshimit të Ligjit për Gjykatën Speciale, si dhe pas lojës së vazhdueshme politike e procedurale të Albin Kurtit me një çështje kaq të ndjeshme, durimi i veteranëve të UÇK-së dhe i qytetarëve të Kosovës po merr fund”, thuhet në njoftimin e organizatës.

Sipas OVL-UÇK-së, afati për arritjen e një marrëveshjeje politike dhe procedurale që do të mundësonte votimin e menjëhershëm të të dy leximeve është vetëm deri nesër, e diel. “Nëse deri nesër nuk ka dakordim, nga e hëna veteranët e UÇK-së do t’i përshkallëzojnë veprimet e tyre”, paralajmëron njoftimi.

Organizata thotë se kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së janë “thellësisht të indinjuara” me qasjen e kryeministrit Kurti, i cili sipas saj po bën kalkulime politike “edhe me dhimbjen, sakrificën dhe dinjitetin e qytetarëve të Kosovës”. “Veteranëve dhe qytetarëve të Kosovës u është shterur durimi”, përfundon njoftimi.

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