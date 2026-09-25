Packers–Falcons në Lambeau: ndeshja e 24 shtatorit 2026
Në mbrëmjen e 24 shtatorit 2026, Atlanta Falcons vizitojnë Green Bay Packers në Lambeau Field për një përballje në kuadër të javës së tretë të NFL. Ndeshja do të luhet nën kushte me re dhe temperatura rreth 63°F, me erë të lehtë rreth 5 mph, ndërsa transmetimi kryesor do të bëhet për publikun e mbrëmjes.
Siç raporton Bleacher Report, Atlanta hyn në këtë ndeshje me bilancin 0-2, ndërsa Green Bay ka shënuar 1-1 deri tani në sezon. Statistikat e sezonit që renditen nga lista e skuadrave tregojnë se Jordan Love është lider për Packers në pasime me 532 yardë, ndërsa Bijan Robinson është udhëheqësi i Falcons në drejtim të të vrapuarve me 155 yardë të mbledhura deri tani. Ekzistojnë gjithashtu disa emra me status të dyshuar ose jashtë për shkak të dëmtimeve, sipas raportimeve zyrtare të skuadrave.
Falcons rikthejnë Michael Penix Jr. në skemën e sulmit, pas një periudhe rikuperimi, dhe pritet të kërkojnë më shumë prodhim ofensiv. Nga listat e nënpersonelit u bë e ditur se Billy Bowman Jr. është aktiv për mbrëmjen. Ndërkaq, para ndeshjes u shfaq edhe formacioni i linjës së sulmit të Packers gjatë ngrohjes: LT Jordan Morgan, LG Jager Burton, C Sean Rhyan, RG Jacob Monk dhe RT Anthony Belton.
Kjo përballje ka peshë të madhe për të dyja skuadrat: Falcons kërkojnë një fitore për t’u rikthyer në garë, ndërsa Packers tentojnë të konsolidojnë performancën në shtëpi dhe të zgjidhin problemet taktike që i kanë shoqëruar deri tani. Përditësime dhe vlerësime më të hollësishme gjatë gjithë mbrëmjes do të jepen edhe nga Bleacher Report.
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