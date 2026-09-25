☁️
Tiranë 13°C · Vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 93.79 ▼0.87%
ARI 4,306 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,627 ▲ +0.42% ETH $2,691 ▲ +0.32% XRP $1.5462 ▲ +3.05% SOL $117.4200 ▲ +2.09%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
25 Sht 2026
Breaking
Gjykata e Parisit shqyrton shitjen e Pissarro-së: shtatë trashëgimtarë kërkojnë anulimin e ankandit 1.2 milionë stërlina, thonë se piktura u grabit nga nazistët McBride mban Lynx në avantazh ndërsa Fever rrit përpjekjet për rikthim Dokumentari “Musk” i Alex Gibney merr trailer-in e parë: pothuajse katër orë për ngritjen e Elon Musk, kërcënime ligjore dhe 100% në Rotten Tomatoes Jalen Brunson njofton se është plotësisht i shëruar pas operacionit në kyçin e dorës së majtë Ukraina dhe Tajvani në axhendën e samitit Trump–Xi në Uashington
Menu
Ukraina

Ukraina dhe Tajvani në axhendën e samitit Trump–Xi në Uashington

· 3 min lexim
Takimi Trump–Xi, maj 2026 — foto arkivi (Shtëpia e Bardhë)

Presidenti amerikan Donald Trump u takua më 24 shtator në Shtëpinë e Bardhë me presidentin kinez Xi Jinping — takimi i tyre i dytë ballë-për-ballë këtë vit, pas një takimi treorësh privat. Lufta në Ukrainë ishte një nga temat kryesore të diskutimit, krahas tregtisë, inteligjencës artificiale, luftës së SHBA-së në Iran dhe çështjes së Tajvanit.

As Trump-i as Xi nuk kanë folur publikisht për detajet e bisedimeve mbi Ukrainën. Por dy ditë para samitit, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se shpreson që Trump ta inkurajojë homologun e tij kinez ta përdorë ndikimin e tij ndaj presidentit rus Vladimir Putin, për ta shtyrë përpara procesin e paqes.

Kina është shndërruar në partnerin kryesor tregtar të Moskës dhe në mbështetësen e saj kryesore ekonomike nën sanksionet perëndimore. Ajo është ndër furnizuesit kryesorë të mallrave me përdorim të dyfishtë për pajisjet ushtarake ruse, ndërsa Kievi akuzon Pekinin se i ka furnizuar drejtpërdrejt Rusinë me armë — akuzë që Kina e mohon. Shtetas kinezë janë kapur gjithashtu duke luftuar në radhët ruse, dhe Reuters raportoi se mbi 200 ushtarakë rusë u stërvitën fshehurazi në Kinë gjatë vitit 2025. Kina mbetet gjithashtu blerësi numër një në botë i naftës ruse, duke u ekspozuar kështu ndaj tarifave të ashpra të parashikuara në ligjin e ri amerikan të sanksioneve.

Për çështjen e Tajvanit, Xi i tha Trump-it se SHBA duhet të respektojë pozicionin e Pekinit kundër «pavarësisë së Tajvanit» dhe ta trajtojë këtë çështje me kujdes. Pekini deklaroi se Xi ishte «tejet i qartë» për parimin e unitetit kombëtar. Ekspertët paralajmërojnë se Kina po ndjek nga afër pushtimin rus të Ukrainës për të nxjerrë mësime për një pushtim të mundshëm të Tajvanit, ndërsa Rusia thuhet se po e ndihmon Pekinin të përgatitet — përfshirë armatosjen dhe stërvitjen e trupave ajrore kineze. Tajvani, nga ana e tij, e ka dënuar pushtimin rus dhe mbështet sovranitetin e Ukrainës.

Ndërkohë, Kremlini ka lënë të kuptohet se Putini mund të mbajë bisedime trepalëshe me Xi-në dhe Trump-in në samitin e APEC-ut që mbahet në Kinë në nëntor. Ukraina shpreson për bisedime trepalëshe edhe në samitin e G20-ës në Miami në dhjetor, ku sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio konfirmoi se Uashingtoni do ta ftojë Putinin.

Burimi: The Kyiv Independent

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu