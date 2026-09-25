☁️
Tiranë 13°C · Vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 93.79 ▼0.87%
ARI 4,306 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,588 ▲ +0.31% ETH $2,690 ▲ +0.28% XRP $1.5436 ▲ +2.87% SOL $117.3800 ▲ +1.91%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
25 Sht 2026
Breaking
Gjykata e Parisit shqyrton shitjen e Pissarro-së: shtatë trashëgimtarë kërkojnë anulimin e ankandit 1.2 milionë stërlina, thonë se piktura u grabit nga nazistët McBride mban Lynx në avantazh ndërsa Fever rrit përpjekjet për rikthim Dokumentari “Musk” i Alex Gibney merr trailer-in e parë: pothuajse katër orë për ngritjen e Elon Musk, kërcënime ligjore dhe 100% në Rotten Tomatoes Jalen Brunson njofton se është plotësisht i shëruar pas operacionit në kyçin e dorës së majtë Ukraina dhe Tajvani në axhendën e samitit Trump–Xi në Uashington
Menu
NBA

Jalen Brunson njofton se është plotësisht i shëruar pas operacionit në kyçin e dorës së majtë

· 2 min lexim

Jalen Brunson konfirmoi se është liruar plotësisht nga kufizimet pas operacionit në kyçin e dorës së majtë, ndërhyrje që i është nënshtruar pas udhëheqjes së New York Knicks drejt titullit të NBA-së në 2026. Lajmin ai e bëri të ditur të enjten gjatë një regjistrimi të drejtpërdrejtë të podkastit The Roommates Show, ku bashkëmoderator ishte Josh Hart në Randall’s Island Park.

Siç raporton Bleacher Report, Ian Begley i SNY dhe Shams Charania i ESPN raportuan në korrik se Brunson kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale për një dëmtim të tendonit në kyçin e dorës së majtë, dëmtim që ai e kishte përjetuar gjatë rrugëtimit të tij si MVP i finales së NBA-së.

Brunson i shpjegoi më vonë Marlow Stern të Variety se një inde i butë mbante tendonin dhe se ai përplasej dhe bënte zhurmë mbi kockën sa herë që ai shtinte, duke shkaktuar dhimbje dhe fërkim. Në fund të korrikut ai priste të qëndronte me fashë për rreth gjashtë javë të tjera para se të vazhdonte rehabilitimin. Raportimet e ESPN, përfshirë të Vincent Goodwill, thanë se situata e tij e rikuperimit ishte afërsisht 80–85% dhe nuk pritej që ai të ketë kufizime në fillim të kampit përgatitor.

Knicks do të nisin kampin stërvitor të hënën, rreth tri javë para ndeshjes hapëse të sezonit më 20 tetor kundër Philadelphia 76ers me LeBron James në përbërje të skuadrës mysafire, dhe, sipas Bleacher Report, pritet që Brunson të jetë i gatshëm për nisjen e sezonit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu