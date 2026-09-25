Jalen Brunson njofton se është plotësisht i shëruar pas operacionit në kyçin e dorës së majtë
Jalen Brunson konfirmoi se është liruar plotësisht nga kufizimet pas operacionit në kyçin e dorës së majtë, ndërhyrje që i është nënshtruar pas udhëheqjes së New York Knicks drejt titullit të NBA-së në 2026. Lajmin ai e bëri të ditur të enjten gjatë një regjistrimi të drejtpërdrejtë të podkastit The Roommates Show, ku bashkëmoderator ishte Josh Hart në Randall’s Island Park.
Siç raporton Bleacher Report, Ian Begley i SNY dhe Shams Charania i ESPN raportuan në korrik se Brunson kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale për një dëmtim të tendonit në kyçin e dorës së majtë, dëmtim që ai e kishte përjetuar gjatë rrugëtimit të tij si MVP i finales së NBA-së.
Brunson i shpjegoi më vonë Marlow Stern të Variety se një inde i butë mbante tendonin dhe se ai përplasej dhe bënte zhurmë mbi kockën sa herë që ai shtinte, duke shkaktuar dhimbje dhe fërkim. Në fund të korrikut ai priste të qëndronte me fashë për rreth gjashtë javë të tjera para se të vazhdonte rehabilitimin. Raportimet e ESPN, përfshirë të Vincent Goodwill, thanë se situata e tij e rikuperimit ishte afërsisht 80–85% dhe nuk pritej që ai të ketë kufizime në fillim të kampit përgatitor.
Knicks do të nisin kampin stërvitor të hënën, rreth tri javë para ndeshjes hapëse të sezonit më 20 tetor kundër Philadelphia 76ers me LeBron James në përbërje të skuadrës mysafire, dhe, sipas Bleacher Report, pritet që Brunson të jetë i gatshëm për nisjen e sezonit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.