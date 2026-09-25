Pezeshkian në intervistë për Fox News: “Është Amerika që duhet të zgjedhë nëse do t’i japë fund luftës” — “Ne nuk duam të vazhdojmë”
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se është në dorën e Shteteve të Bashkuara të zgjedhin nëse lufta mes SHBA-së dhe Iranit do të përfundojë, në një intervistë të transmetuar të enjten në emisionin “Special Report with Bret Baier” të Fox News. Pyetur nëse konflikti mund të mbyllet deri në fund të vitit, Pezeshkian u përgjigj: “Por ne nuk duam të vazhdojmë. Është Amerika që duhet të zgjedhë nëse do t’i japë fund kësaj apo jo.”
Deklarata erdhi një ditë pas fjalimit të presidentit iranian në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku ai u tha udhëheqësve botërorë se Teherani nuk do t’u përkulet kurrë presioneve amerikane, ndërsa dy palët mbeten shumë larg për mënyrën se si t’i japin fund luftës.
Të martën, presidenti amerikan Donald Trump tha se mund ta “asgjësojë” Iranin nëse nuk arrihet marrëveshje për t’i dhënë fund luftës, por njëkohësisht la të kuptohej se një marrëveshje mund të vijë së shpejti. Trump ka ofruar objektiva dhe afate të ndryshueshme për luftën, e cila nisi më 28 shkurt, kur SHBA dhe Izraeli sulmuan Iranin dhe Teherani u përgjigj me sulmet e veta ndaj Izraelit dhe shteteve të Gjirit që strehojnë baza amerikane.
Sulmet SHBA–Izrael ndaj Iranit dhe sulmet izraelite në Liban kanë vrarë mijëra njerëz dhe kanë zhvendosur miliona të tjerë, sipas raportimeve. Trump e ka përmendur dobësimin e kapaciteteve bërthamore të Iranit si një nga objektivat kryesore të luftës, ndërsa Irani, i cili nuk ka armë bërthamore dhe mohon se po kërkon të ketë, thotë se ka të drejtë të zhvillojë teknologji bërthamore për qëllime paqësore si palë e Traktatit të Mos-përhapjes Bërthamore (NPT).
Burimi: Reuters — https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-president-says-it-is-up-us-choose-if-it-wants-end-iran-war-2026-09-24/
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