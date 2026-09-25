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Ukraina

Evropa përgjysmon “flotën hije” ruse: anijet me flamuj falsë nga 101 në 45

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Tanker nafte — foto ilustruese
Tanker nafte — foto ilustruese (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Një raport i ri i think tank-ut Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), i publikuar më 25 shtator, tregon se fushata evropiane kundër “flotës hije” ruse ka përgjysmuar anijet që lundrojnë me flamuj falsë: nga kulmi prej 101 në tetor 2025 në vetëm 45 deri në fund të qershorit 2026.

“Flota hije” është grupi i tankerëve të vjetër, të siguruar keq, që Rusia i përdor për të transportuar naftën e saj në shkelje të sanksioneve ndërkombëtare; qeveritë perëndimore e akuzojnë gjithashtu Moskën se e përdor flotën për luftën hibride kundër Evropës.

Vendet evropiane janë bërë gjithnjë e më këmbëngulëse në zbatimin e sanksioneve: Franca, Suedia, Belgjika dhe Britania e Madhe kanë hipur në bord anije të dyshuara të flotës hije në ujërat e tyre territoriale.

Ndërkohë regjistrat e hapur të anijeve, si Panama, Komore, Barbados dhe Palau, kanë shtrënguar mbikëqyrjen nën presionin perëndimor: Barbados dhe Palau i hoqën nga regjistrat e tyre të gjitha anijet “hije” të sanksionuara, ndërsa Panama e zvogëloi numrin me pothuajse dy të tretat që nga maji 2025. Kjo i ka detyruar shumë anije të lundrojnë me flamuj falsë, duke u bërë juridikisht pa shtetësi — çka u jep vendeve evropiane bazë ligjore për t’i ndaluar.

Kapja më e fundit ndodhi më 30 gusht, kur një mision detar i BE-së në Mesdhe hipi në bordin e tankerit të naftës MV Sun, të dyshuar si pjesë e flotës hije.

Pas goditjes evropiane, 107 anije janë dyndur te regjistri rus i flamurit që nga janari 2025; regjistri rus u rrit 36% në 382 anije deri në fund të qershorit 2026. Sipas raportit, 87% e anijeve të sapo-flamurizuara ruse ishin tashmë të sanksionuara dhe 56% kishin lundruar me të paktën një flamur fals para se të sanksionoheshin. Megjithatë, zhvendosja drejt flamurit rus është ngadalësuar që nga kulmi i dhjetorit 2025, me vetëm 3 shtesa të reja në qershor. Analistët e CREA-s paralajmërojnë se flamuri rus i bën këto anije praktikisht të paprekshme nga kapjet evropiane — “e bën të vjetëruar mekanizmin e sanksioneve që marinatat evropiane kanë përdorur për t’i kapur”.

Burimi: The Kyiv Independent

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