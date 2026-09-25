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25 Sht 2026
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Dokumentari “Musk” i Alex Gibney merr trailer-in e parë: pothuajse katër orë për ngritjen e Elon Musk, kërcënime ligjore dhe 100% në Rotten Tomatoes

Dokumentari i ri i Alex Gibney për Elon Musk ka dalë me trailer-in e parë, pasi ekipi ligjor i miliarderit u dërgoi krijuesve një njoftim zyrtar ligjor — dhe data e publikimit u afrua.

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Dokumentari i ri i regjisorit fitues të Oscarit, Alex Gibney, për Elon Musk, ka marrë sot trailer-in e parë. Trailer-i doli në publik pak kohë pasi ekipi ligjor i Musk u dërgoi krijuesve të filmit një njoftim zyrtar ligjor — dhe, si pasojë e zhvillimeve, data e publikimit të dokumentarit u afrua.

Filmi, i titulluar “Musk”, pati premierën botërore në Festivalin e Filmit në Venecia, ku u prit me ovacione në këmbë që zgjatën katër minuta. Dokumentari zgjat pothuajse katër orë dhe ndjek rrugëtimin e Musk nga sipërmarrës i ri në Silicon Valley në fillim të viteve 2000 deri te pozita e njeriut më të pasur në botë — përmes Tesla-s, SpaceX-it, blerjes së Twitter-it në vitin 2022 (platformë e cila më vonë u riemërua X), marrëdhënies së tij me presidentin Donald Trump dhe rolit në Departamentin e Efiçiencës Qeveritare (DOGE).

Në film marrin pjesë me intervista ish-bashkëshortja e Musk, Justine Musk, Ashley St. Clair, gazetarja Kara Swisher, bashkëthemeluesi i Tesla Martin Eberhard, gazetarja Zoë Schiffer dhe studiuesi i inteligjencës artificiale Geoffrey Hinton. Vetë Musk nuk mori pjesë në dokumentar — Gibney ka përdorur një avatar CGI të Musk me sinkronizim zanor të gjeneruar me inteligjencë artificiale për të rikrijuar një intervistë, të bazuar në deklarata publike të miliarderit.

Universal Pictures tërhoqi planet për shpërndarjen botërore të filmit, duke i mbajtur megjithatë ato për tregun ndërkombëtar. Dokumentari mban aktualisht 100% në Rotten Tomatoes, bazuar në 20 recensione. “Musk” do të dalë në kinematë e Nju Jorkut dhe Los Angelesit më 9 tetor 2026, në gjithë SHBA-në më 16 tetor 2026 përmes Bleecker Street, ndërsa në HBO pritet në tremujorin e parë të vitit 2027.

Burimi: ComingSoon

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