«Wanted» hapet zyrtarisht në Broadway: kritika e ndarë për muziklin e motrave Clarke, por zërat lavdërohen unanimisht
Muzikali i ri me Solea Pfeiffer dhe Liisi LaFontaine u hap më 8 nëntor në James Earl Jones Theatre — New York Times dhe Variety shohin një vepër të mbingarkuar, ndërsa të gjithë bien dakord për fuqinë vokale të kastit.
Muzikali i ri «Wanted» u hap zyrtarisht në Broadway të dielën, më 8 nëntor, në James Earl Jones Theatre, dhe vlerësimet e para të kritikës kanë nisur të publikohen, siç njofton Playbill. Produksioni, me regji të Stevie Walker-Webb — fitues i çmimit Obie dhe i nominuar për Tony — dhe koreografi të Chelsey Arce, sjell në skenë historinë e vërtetë të motrave binjake Mary dhe Martha Clarke, dy gra me ngjyrë që kalonin për të bardha dhe fshiheshin në sy të të gjithëve ndërsa ishin në arrati.
Libri dhe tekstet e këngëve janë të Angelica Chéri-t, pasardhëse e vetë motrave Clarke, ndërsa muzika është e Ross Baum-it, sipas BroadwayWorld. Në rolet kryesore janë Solea Pfeiffer si Mary Clarke dhe Liisi LaFontaine si Martha Clarke, përkrah Luke James në rolin e Elijah, yllit të R&B-së Ledisi si Tallulah Clarke dhe Bradley Jaden si Jesse; Aurelia Williams dhe Awa Sal Secka luajnë Sissy-n dhe Flo-n. Muzikali, me titullin origjinal «Gun & Powder», ishte luajtur më parë në Paper Mill Playhouse në pranverën e vitit 2024.
Reagimi i kritikës është i ndarë për ndërtimin e veprës, por unanim për zërat. Helen Shaw e The New York Times shkruan se kjo rrëmujë është për të ardhur keq, sepse një muzikal i madh mund të fshihet ende brenda këtij konstruksioni të çuditshëm, ndërsa Variety vëren se rrëfimi nuk është veçanërisht i dallueshëm, por talenti vokal është përtej të jashtëzakonshmes: Ledisi, LaFontaine dhe Pfeiffer vlerësohen si fenomenale, me numrat «Inheritance» dhe «Mary’s Nightmare» ndër më të spikaturit.
Nga ana tjetër, Richard Lawson i The Guardian çmon se ndryshimet e bëra për transferimin në Broadway kanë qenë kryesisht të mençura — ritmi është më i ngjeshur, orkestrimet më të pasura dhe dizajni më i fortë — ndërsa 1 Minute Critic e përshkruan shfaqjen si të mbushur me urgjencën e dy grave që marrin fatin në duart e tyre, të mbështetura nga një ansambël i mprehtë. Edhe kritikat më të rezervuara bien dakord se këndimi është ngjitësi që e mban të gjithë shfaqjen bashkë.
«Wanted» hyn kështu zyrtarisht në sezonin 2026–2027 të Broadway-t si një nga titujt e rinj origjinalë të vjeshtës, pas javësh shfaqjesh paraprake që nisën më 15 tetor në të njëjtin teatër. Mbetet për t’u parë nëse vlerësimet e përziera do të ndikojnë në ecurinë e tij në arka, apo nëse fuqia e kastit do ta mbajë gjatë në skenë.
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