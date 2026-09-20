«Paperboy»: premiera botërore e muzikalit të ri në Weathervane Theatre — historia e djalit 11-vjeçar të Memphis-it të vitit 1959
Adaptimi skenik i romanit fitues të çmimit Newbery nga Vince Vawter, me muzikë të Jim Wann-it, luhet në repertor alternues deri më 3 tetor; bisedë me autorin më 27 shtator
Teatri Weathervane në New Hampshire ka prezantuar premierën botërore të «Paperboy», adaptimit muzikor të romanit të Vince Vawter-it, fitues i çmimit Newbery. Muzikali, i zhvilluar më parë në një workshop në Manhattan School of Music, është premiera e dytë botërore e sezonit të 61-të të teatrit të mirënjohur rajonal, nën drejtimin e drejtorit artistik prodhues Ethan Paulini.
I vendosur në Memphis të vitit 1959, muzikali ndjek një djalë 11-vjeçar që lufton me belbëzimin dhe që papritur e gjen zërin e tij teksa mbulon rrugën e gazetave të një shoku. Rrugës, një kast personazhesh të paharrueshëm e sfidon të shohë botën — dhe veten — ndryshe. Me një partiturë elektrizuese që përzien rockabilly-n, Memphis blues-in dhe tingujt klasikë të Broadway-t, «Paperboy» është një histori prekëse e rritjes, për komunikimin, guximin dhe zbulimin e fuqisë së vetëpranimit. I bazuar në fëmijërinë e vetë autorit, Vawter shpreson që publiku të kuptojë se belbëzimi nuk shërohet kurrë, por kapërcehet.
Librin e kanë bashkëshkruar Vawter, Emily Loesser dhe Don Stephenson; muzikën e kanë kompozuar Jim Wann («Pump Boys & Dinettes») dhe David Shenton, me tekste nga Jim Wann dhe aranzhime shtesë nga Noah Huseman. Regjinë e mban Stephenson (i njohur për «Titanic»), koreografinë Alex Sanchez («Paradise Square») dhe drejtimin muzikor Noah Huseman.
Në krye të kastit është Kolter James Erickson në rolin e Paperboy-t, i shoqëruar nga Robert H. Fowler («The Producers») si zoti Spiro dhe Becca Ayers («1776») si zonja Worthington. Në kast gjithashtu: Jacob A. Butler (Babai), Marisa Kirby (Nëna), Lew Whitener (RT), Jewell Noel (Rain), Isiah Bostic (Troy), Jorge Donoso (Willie), Max Desantis dhe Tyne Dougherty (shpërndarës).
«Paperboy» u hap më 17 shtator dhe luhet në repertor alternues deri më 3 tetor 2026. Mes ngjarjeve speciale është një bisedë me publikun pas shfaqjes së 27 shtatorit me romanierin Vince Vawter dhe kompozitorin Jim Wann, e moderuar nga Courtney Vashaw në bashkëpunim me Bibliotekën Publike Whitefield. Biletat shiten në weathervanenh.org ose në telefonin 603-837-9322. Sezoni i 61-të i Weathervane-it vazhdon deri më 11 tetor me «Glock 17.», «Much Ado About Nothing» dhe «Anything Goes».
Burimi: BroadwayWorld (https://www.broadwayworld.com/new-hampshire/article/PAPERBOY-World-Premiere-To-Be-Presented-By-Weathervane-Theatre-20260919)
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