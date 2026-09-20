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NBA

Dirk Nowitzki: Jemi në anën e Masai Ujiri pas përplasjes me Nico Harrison

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Legjenda e Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, ka deklaruar mbështetjen e tij për presidentin e klubit, Masai Ujiri, pas përplasjes së fundit me drejtorin e ekipeve, Nico Harrison. Nowitzki tha gjatë ngjarjes së tij vjetore të tenis se “jemi në anën e tij” dhe shprehu dëshirën që Mavericks të rikthehen në nivelet e larta ku kanë qenë më parë.

Siç raporton Bleacher Report, Ujiri ka nisur një periudhë ndryshimesh të shpejta: ai shkarkoi trajnerin Jason Kidd dhe emëroi Dusty May, realizoi zgjedhjet në rundin e parë për Morez Johnson Jr. dhe Sergio de Larrea, dhe përforcoi grupin me lojtarë si Zaccharie Risacher, Santi Aldama, Marcus Sasser dhe Tarik Biberovic. Në nivelin drejtues është përmendur edhe emërimi i Mike Schmitz si menaxher i përgjithshëm, ndërsa objektivi kryesor duket të jetë ndërtimi i një skuadre konkurruese rreth Cooper Flagg dhe Kyrie Irving, afatshkurt dhe afatgjatë.

Nowitzki vuri në dukje se ka shumë punë për t’u bërë dhe se ndryshimet janë të shumta, por e sheh me entuziazëm procesin e rindërtimit. Ai theksoi se pak vite më parë Mavericks ishin një skuadër finale dhe se tani duhet punë e qëndrueshme për të rikthyer atë nivel konkurrimi.

Mbështetja publike e Nowitzki-t ndaj Ujiri-t tregohet si një sinjal stabiliteti ndërsa ekipi kalon fazën e transformimit, dhe drejtimi i ri shpresohet të sjellë rezultatet e pritshme për tifozët dhe klubin, siç nënvizon Sipas Bleacher Report.

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