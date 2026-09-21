Carlos Beltrán nuk përjashton mundësinë e intervistimit për postin e trajnerit të Mets para sezonit 2027
Carlos Beltrán ka lënë të hapur mundësinë që të jetë kandidat për vendin e trajnerit të New York Mets kur klubi të nisë kërkimin para sezonit 2027, duke mos përjashtuar mundësinë e një interviste megjithëse shpreh kënaqësi me detyrën që mban aktualisht në zyrën drejtues.
Siç raporton Bleacher Report, Beltrán, i cili ndodhet në sezonin e tij të katërt në mjediset e klubit, i tha gazetarëve përpara ndeshjes së së shtunës ndaj Philadelphia Phillies se i pëlqen roli aktual dhe fleksibiliteti që ai ofron, por nuk përjashtoi të merrte pjesë në procesin e intervistimit për trajner.
Andy Green shërben si trajner ndërmjetës që nga 26 qershori, pas shkarkimit të Carlos Mendoza-s pas një fillimi 34-47. Nën drejtimin e Green skuadra ka pasur përmirësim dhe para ndeshjes së së shtunës shënonte 36-37; Green ka thënë se planifikon të rikthehet në detyrën e tij si nënkryetar i lartë për zhvillimin e lojtarëve pas përfundimit të sezonit. Sipas Buster Olney të ESPN, presidenti i operacioneve bejsbolli David Stearns pritet të udhëheqë kërkimin për trajner, dhe emra si Beltrán e Albert Pujols janë përmendur si kandidatë të mundshëm. Pujols ka përvojë si trajner në Ligën Profesionale Dominikane, ku drejtoi Leones del Escogido në sezonin 2024-25 dhe fitoi titullin e LIDOM.
Beltrán ishte emëruar fillimisht për të udhëhequr Mets në nëntor 2019, duke zëvendësuar Mickey Callaway, por u tërhoq dy muaj më vonë pas përfshirjes së emrit të tij në hetimin e MLB lidhur me skandalin e Astros 2017; MLB nuk mori masa disiplinore kundër tij, por drejtuesit e Mets preferuan një ndarje për të shmangur shpërqendrimet. Pas sezonit 2022, ai punoi si analist për New York Yankees në YES Network dhe më pas u rikthye te Mets si asistent special në zyrë.
Skuadra e Mets (70-84) u eliminua nga gara për play-off për herën e dytë radhazi, pas arritjes së NLCS në 2024; Sipas Bleacher Report, kjo situatë shton presionin për drejtuesit gjatë procesit të kërkimit të trajnerit të ri.
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